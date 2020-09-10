Роль Украины в решении поствыборного кризиса Беларуси – опрос ведущих мировых экспертов

В Украине не утихают дискуссии о том, как Киев должен был и как нужно в дальнейшем реагировать на события в соседней Беларуси. Одни считают, что Украина должна действовать активнее и настойчивее. Другие обращают внимание на ограниченность влияния Киева.

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Какой должна быть роль Украины в урегулировании кризиса в Беларуси? Что должна делать Украина? Продолжая рубрику "Нова Європа цікавиться" на сайте "Сегодня", Центр "Нова Європа" задал эти вопросы известным экспертам из самой Беларуси, а также из США и стран-членов ЕС.

Змицер Мицкевич, журналист, телеканал "Белсат"; аналитик, проект "Belarus Security Blog" (Беларусь)

Мне кажется, что в первую очередь Украина должна вместе с другими странами-соседями Беларуси оказывать максимальное давление на Лукашенко, который фактически незаконно удерживает власть в стране с помощью массового террора населения. Нужно называть вещи своими именами и ввести максимально возможные экономические санкции против режима – как общие, так и персональные. Также нужно подумать о процедуре предоставления украинского гражданства тем белорусам, которые уже долгое время находятся в Украине и даже воевали за ее территориальную целостность. В то же время помощь для политически репрессированных белорусов так же была бы актуальна в любой возможной форме, от предоставления мест в вузах, до непосредственной финансовой поддержки пострадавших от террора режима.

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Кацярына Шмаціна, политический аналитик, Белорусский институт стратегических исследований (BISS, Беларусь)

Во-первых, даже символическая поддержка имеет значение, например, появление белорусских исторических флагов в Верховной Раде. Этот жест посылает четкое сообщение о солидарности широкой аудитории белорусов, которая выходит за пределы круга политических экспертов.

Во-вторых, пока двусторонние связи между Киевом и Минском временно остановлены, Украина может продвигать белорусскую повестку дня на международном уровне. Это предполагает поддержку призывов к диалогу и координации действий под эгидой ОБСЕ, а также привлечение внимания к белорусскому вопросу через механизмы Восточного партнерства. Одним из возможных шагов может быть призыв к ЕС ввести жесткий механизм контроля за использованием 53 млн евро поддержки, которую президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен пообещала Беларуси. Пока только 3 млн евро из этого пакета пойдут на поддержку гражданского общества и жертв репрессий, в то время как 50 млн евро выделяется на помощь в борьбе с последствиями COVID-19. ЕС должен убедиться в том, чтобы эти деньги не поглотили правительственные учреждения для поддержки системы.

В общем важно подчеркнуть, что президент Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси. Несмотря на то, что прямые призывы к диалогу между Светланой Тихановськой, Координационным советом и Александром Лукашенко могут восприниматься противоречиво в контексте вмешательства во внутренние дела, одна вещь, которую любой демократический субъект может сделать для Беларуси на международном уровне, – это и в дальнейшем привлекать внимание к событиям в Беларуси. Протестные настроения в Беларуси остаются сильными, однако в определенный момент освещения событий в Беларуси на международном уровне может уменьшиться. Осознавая, что борьба за демократические перемены в Беларуси – это марафон, а не спринт, Украина могла бы помочь Беларуси оставаться в центре внимания международного сообщества.

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Пол Д’Аньери, профессор, эксперт по восточноевропейской и постсоветской политике, Калифорнийский университет в Риверсайде (США)

Мы должны признать границы влияния Украины на ситуацию в Беларуси. Наиболее значимое влияние Украины заключается в том, что она служит примером для подражания и источником вдохновения для потенциальных уличных протестов, которые могут нивелировать сфальсифицированные выборы. В этом отношении уже много сделано. Влияние украинской власти на режим Лукашенко минимальный, сравнивая с ЕС и Россией. Поэтому не так много можно получить от противодействия Лукашенко, но есть что терять, если Лукашенко останется у власти. Кажется вероятным, что Лукашенко удастся удержаться у власти, но в конце концов он станет намного более благосклонным к России, что заставит его вернуться к вопросу создания союзного государства вместе с Россией. Даже если Лукашенко проиграет, мы не должны ожидать, что в ближайшее время к власти придет демократическое, проевропейское и проукраинское правительство. Украина могла бы больше выиграть от поддержки позиции ЕС, что будет ставить ее на правильную сторону истории и показывать: Украина может быть надежным командным игроком.

Джеймс Никси, директор программ "Россия-Евразия" и "Европа" (Chatham House, Великобритания)

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У Украины жизненно важная роль. Откровенно говоря, на ней лежит большая ответственность. Украина пережила собственные революции, что обеспечило ей другой путь развития. Это не высший идеал достижения, однако ее значительные успехи со времен Евромайдана были бы невозможны без этой революции.

Это, к сожалению, актуально сейчас для Беларуси. Без революции она не может развиваться. Основные уроки, которые стране необходимо усвоить, заключаются в том, каким образом Украина "победила" и как ей удалось впоследствии достичь того квалифицированного успеха (сложность даже не в свержении правительства, а в продвижении более эффективного и справедливого управления). Украинскому правительству необходимо выразить поддержку настоящим победителям – оппозиции и участникам протестов. В поддержке конструктивных контактов с режимом Лукашенко больше нет смысла. Но гражданское общество всегда спасало Украину, и выдающиеся деятели гражданского общества, безусловно, могут поддерживать связь с ключевыми фигурами в белорусском оппозиционном движении и поделиться с ними своим успешным опытом.

Доктор Флоран Пармантье, руководитель, Лаборатория политических исследований (CEVIPOF, Франция)

Послевыборный кризис в Беларуси имеет решающее значение для Украины, а также для ЕС и России. Многим странам-участницам ЕС текущая ситуация в Беларуси напоминает польскую Солидарность или "движение Балтийского пути", а другие государства могут быть поражены мирным характером протеста после нескольких недель мобилизации. Европейские актеры должны сдерживать белорусских лидеров от осуществления репрессий против протестного движения, поддерживать и усиливать требования о проведении новых выборов. С этой точки зрения интерес Украины заключается в том, чтобы избежать дестабилизации, найдя баланс между необходимым сдерживанием от жестких репрессий, направленных против оппозиции, и привлечением главных действующих лиц с обеих сторон. Если действующая власть будет готова к переговорам – вследствие внешнего давления, теряя поддержку внутри репрессивного государственного аппарата или из-за финансовых ограничений – Украину могут рассматривать, как подходящего посредника, который поможет повысить украинской власти свой авторитет на международной арене. Участники протестов до сих пор старались избегать любой "геополитизации" движения, опасаясь, что это даст аргументы в пользу того, чтобы лагерь сторонников Лукашенко остался у власти.

Тогда другой вопрос состоит в том, готова ли оппозиция управлять страной в этот сложный период. Украина и страны Восточного партнерства могут предложить Беларуси соответствующий опыт.

Доктор Катрин Бьоттгер, директор, Институт европейской политики (IEP, Германия)

Украина могла бы сыграть уникальную роль в решении послевыборного кризиса, как из-за своей географической близости, так и благодаря своему собственному опыту политической трансформации. Как и все другие третьи страны, она не должна вмешиваться в дела Беларуси на политическом уровне, однако должна занимать четкую позицию. Она должна содержать осуждение насилия, призыв к проведению повторных выборов и поддержку санкций, введенных ЕС. На уровне гражданского общества украинские организации уже делятся (и должны продолжать делиться) с белорусскими партнерами своей экспертизой в работе с травматическим опытом и борьбой с фейками, которую украинцы приобрели после Евромайдана. Более того, Украина могла бы помочь в обеспечении устойчивой и инклюзивной коммуникации между организациями гражданского общества в Беларуси. В случае дальнейшей эскалации и Украина, и международное сообщество должны быть готовы отказаться от Минска, как площадки для встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Возрастет необходимость в помощи, которую смогут оказать представители гражданского общества, прежде всего на приграничных участках, для обеспечения перемещенных лиц гуманитарной и медицинской помощью. В любом случае Украина должна осознать эти риски и быть готовой к тому, чтобы играть центральную роль в распределении помощи.

Пол Пиллар, старший научный сотрудник, Центр исследований безопасности Джорджтаунского университета (США)

Украина может быть наиболее полезной в решении политического кризиса в Беларуси не столько через непосредственное участие в этом процессе, сколько предоставляя обнадеживающий пример мирного политического развития в бывшей советской стране, расположенной между Россией и европейскими странами. Это не означает, что существует какая-то одна политическая формула, которую можно одинаково использовать как в Украине, так и в Беларуси, в частности потому, что Беларусь неизбежно будет ближе к России в политическом и культурном отношениях, чем Украина. Но если украинское государство сможет решить свои разногласия с Россией тем способом, который включает как стабильные отношения с Россией, так и выгодные отношения с Западом, тогда участники поствыборного кризиса в Беларуси смогут легче пойти на компромиссы. Конечно, если Украина сможет стать медиатором урегулирования кризиса в Беларуси, она не должна отказываться от этой возможности. Вероятно, к счастью, что Светлана Тихановськая нашла убежище в Литве. Если бы она сбежала в Украину, это бы усложнило конструктивную роль Киева в переговорном процессе.

Даниэль Шелиговський, руководитель программы "Восточная Европа", Польский институт международных отношений (PISM, Польша)

Украина должна играть в одной команде со своими международными партнерами и усиливать давление на Александра Лукашенко, чтобы он начал диалог с оппозицией. Для этого украинская власть должна решительно поддерживать действия ЕС на белорусском треке и ввести персональные санкции против представителей белорусского режима, ответственных за репрессии против общества. Украинская ситуация не настолько уникальна, как хотели бы утверждать некоторые украинские эксперты (предупреждая о сценарии возможного российского вмешательства с белорусской территории, ссылаясь на факт проведения текущих переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и т.д.), чтобы обосновать крайне осторожную реакцию Украины на события в Беларуси.

Собственно, тот факт, что Лукашенко сознательно обвинил Украину – вместе с Польшей, Литвой и Латвией – в разжигании послевыборных протестов в Беларуси, только приводит аргументы в пользу того, почему Киеву следует согласовывать свою позицию по Беларуси с другими странами региона. В краткосрочной перспективе Украина могла бы протянуть руку помощи репрессированным белорусам, тем более, что Владимир Зеленский в начале своего президентства заявил, что его страна приютит представителей всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов.

Ричард Вайтц, старший научный сотрудник и директор, Центр военно-политического анализа в Институте Хадсона (США)

Судьба Беларуси имеет большое значение для Украины, учитывая близость двух стран и статус бывших советских республик, которые не могут обратиться за защитой в НАТО. Несмотря на эту взаимосвязь, способность Украины (как и других западных стран) влиять на события в Беларуси ограничена из-за мощи и безжалостности органов внутренней безопасности Беларуси и поддержку репрессий Москвой. Учитывая этот контекст, украинцы могут лучше поддержать посткризисный переход Беларуси к более демократическому и независимому государству, предоставляя убежище преследуемым оппозиционным лидерам, критикуя нарушения белорусским режимом прав человека и гражданина, обращая внимание на ситуацию в Беларуси на международных форумах и в СМИ, включая такие площадки, как ООН. Более того, Украина может помочь белорусам и путем давления на Германию, требуя прекратить или отменить строительство трубопровода "Северный поток-2" из-за нападения на Навального. Это бы дало четкий сигнал Москве, что агрессия против белорусского народа может повлечь дальнейшие потери для России. Украина также должна усиливать собственные демократические процессы, активно имплементировать реформы, инициированные гражданским обществом, укреплять обороноспособность и внедрять другие предохранители против наступления авторитарных режимов.

Ригор Нижникау, старший аналитик, Финский Институт международных отношений, программа "Восточное соседство ЕС и Россия" (Финляндия)

Роль Украины может быть двойной. Во-первых, на Западе отсутствует целенаправленная политика в отношении Беларуси. Сейчас Украина придерживается общей линии ЕС. Она должна как минимум пытаться объяснить Западу, что его недостаточная поддержка и отсутствие стратегии в отношении Беларуси будет иметь ужасные последствия. В идеале Украина может стать определенным драйвером этого процесса, лоббировать идею создания последовательной и адекватной политики в отношении Беларуси (возможно, в сотрудничестве с партнерами из Люблинского треугольника) и способствовать ее реализации. Пришло время осознать, что, кроме дискредитированной политики слабых санкций и коммуникации на условиях режима, между которыми ЕС прыгает в течение последних десятилетий, существуют потенциально более жизнеспособные и эффективные варианты, которые лучше соответствовали интересам и ценностям ЕС и Украины, но прежде всего были бы способны учесть потребности белорусского народа.

Во-вторых, если в среднесрочной перспективе появится какая-то стратегия Запада, гипотетически Украина может стать надежным каналом связи между режимом и западными странами. Россия является серьезным риском для Лукашенко и белорусской элиты, и они это хорошо понимают. Украина может предлагать и продвигать решения, которые составят конкуренцию планам Москвы. Если такие решения не появятся, Украина должна и дальше привлекать внимание к опасности спроектированных Москвой (переходных) планов, целью которых является лишь сохранение политического влияния и экономических активов российских элит в Беларуси.

Вместе с тем именно в этот момент Украине следует сосредоточиться на поддержке белорусского народа и гражданского общества. Кроме солидарности, обмена информацией и оказания гуманитарной помощи, Украина может поделиться своими знаниями и опытом по развитию устойчивых низовых инициатив.

Кристина Герасимов, аналитик, Немецкий совет по международным отношениям (DGAP, Германия)

Кризис в Беларуси обещает быть длительным, с непредсказуемым финалом и ростом политической нестабильности. Вместе с тем наличие довольно долгой совместной границы с Беларусью может привести к тому, что усиленная политическая нестабильность у ее северного соседа дестабилизирует ситуацию и в самой Украине. Поэтому Украина не может не реагировать на события в Беларуси. Но несмотря на то, что Украину неуклонно пытаются сделать частью белорусско-российской пропаганды, рассказывают об иностранном вмешательстве в дела Беларуси, украинской власти следует любой ценой избегать геополитических заявлений в ответ на события в соседней стране.

Один из способов – сосредоточиться на активной поддержке белорусского общества, пока внутриполитические события в Минске несколько стабилизируются. Предоставление участникам протестов и представителям оппозиции правовой помощи или проведения политики открытых дверей для возможной эвакуации ИТ-сектора из Беларуси – только некоторые действия, которые Украина могла бы осуществить, не давая режиму Лукашенко дальнейших поводов критиковать украинское государство. В то же время Киев должен работать над разработкой новой стратегии дальнейших отношений с Минском. Лукашенко продолжает говорить об Украине, как о "враге", и Россия может посягнуть на украинские северные границы вследствие углубления интеграции России и Беларуси в Союзное государство. Поэтому Украине нужно быть на шаг впереди и пересмотреть свою стратегию безопасности, исходя из возможных новых угроз. Украине также следует использовать ситуацию, чтобы усилить собственное сопротивление все более агрессивной России. Это можно сделать, собирая доказательства технологий гибридной войны, которые Россия использует в Беларуси, привлекая внимание мира к российским действий там, где ЕС и его государства-члены не могут прийти к общей позиции.

*Публикация издана в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине. Мысли и позиции, изложенные в этой публикации является позицией автора и не обязательно отражают позицию Посольства Швеции в Украине, Международного фонда "Возрождение" и Инициативы открытого общества для Европы (OSIFE).

Напомним, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам:

Видео: Meduza

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