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Как Зеленского поздравили мировые лидеры с днем рождения

25 января, 17:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Особенно поддержали украинского президента лидеры Китая и Словакии

Президента Владимира Зеленского поздравляют с днем рождения не только в Украине, но и приходят теплые слова от мировых лидеров. В Офисе президента рассказали, какие поздравления получил украинский лидер.

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Глава Китая Си Цзиньпин

"Со времени вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

"Желаю вам крепкого здоровья и счастья".

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Президент Словакии Зузана Чапутова

Словацкий лидер напомнила об их встрече в прошлом году, которая прошла в дружеской и теплой атмосфере, а также пожелала Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту президента Украины.

"Понимаю вашу твердую решимость закончить конфликт на Донбассе и продолжить процесс реформ и реализацию евроатлантических амбиций вашей страны. Поэтому хочу вас заверить, что в этих усилиях и в дальнейшем можете уверенно рассчитывать на поддержку Словацкой Республики и на мою лично".

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси

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"Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, миру и стабильности вашей дружеской страны и людей".

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Лидер Кыргызстана Талант Мамытов

Киргизский президент в своем поздравлении пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

"Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту благосостояния вашего народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене".

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион

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"Уважаемый господин президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем ​​рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровья и силы".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Президента поздравила и его супруга Елена Зеленская. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

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день рождения поздравления Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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