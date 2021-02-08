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Как записаться на вакцинацию от COVID-19: Зеленский назвал два способа

8 февраля, 14:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждой категории населения должно быть легко записаться на вакцинацию, настаивает глава государства

Президент Владимир Зеленский поставил задачу чиновникам упростить украинцам запись на вакцинацию от COVID-19. Это можно будет сделать и через специальный портал, и через семейного врача.

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Об этом он рассказал на селекторном совещании, передает ОПУ.

Он заявил, что каждой категории населения должно быть легко записаться на вакцинацию, чтобы узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку.

"Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно очереди. Именно для этого мы говорили о создании специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Также будет привлечено приложение "Дія", которое уже показал эффективность и имеет доверие населения", – сказал Зеленский.

Также президент объяснил, как записываться тем, у кого нет доступа к интернету.

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"Но если люди не имеют возможности свободно пользоваться интернетом, то запись можно будет осуществить через семейного врача", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине начало вакцинации ожидается с 15 февраля. Сначала будут вакцинировать медиков, для этого поступит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer. Согласно плану вакцинации, после медиков будут прививать военных – их вакцинируют в первой половине весны.

А вот в целом большинство украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно, о чем свидетельствуют данные опроса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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