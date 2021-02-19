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Как мокрое горит: Данилов эмоционально прокомментировал введение санкций против Медведчука

19 февраля, 22:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская собственность, которым является продуктопровод, должна быть возвращена народу.

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Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мне Медведчук как "мокрое горит", он вообще не интересует. Меня интересует, каким образом собственность Украины оказалась в собственности иностранной компании. Сегодня на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский поставил вопрос, что это должно быть возвращено не Медведчуку, не кому-то другому, а возвращено украинскому народу, и поверьте, это будет сделано", – сказал Данилов.

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