Как могли бы проходить выборы в Украине: семь новых способов проголосовать

Из-за карантина в других странах находчиво подошли к вопросу безопасности во время волеизъявления

Если сравнить меры противоэпидемической безопасности на выборах, принятые в Украине и в других странах, то становится понятно, что Украина выбрала лишь наиболее общие и даже минимальные.

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Измерение температуры на участках, разметка для дистанцирования, обязательные маски и свои ручки – такие правила во время выборов действуют в большинстве стран. Однако, кроме этого, во многих государствах были приняты также и другие меры безопасности.

Сайт "Сегодня" собрал семь наиболее интересных, на наш взгляд, которые можно было бы ввести и у нас в стране.

1. Больше избирательных участков

В Боливии выборы президента и Сената дважды откладывались из-за карантнина, но 18 октября все же состоялись. Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, было принято решение открыть гораздо больше участков, чем обычно. А кроме того – продлить время голосования на несколько часов.

Плюс ко всему для избирателей установили четкий временной промежуток, в течение которого они должны успеть проголосовать. Те, у кого паспорта имеют нечетный номер, голосовали "в первую смену", до обеда. У кого нечетные – во вторую половину дня.

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На фото – избирательный участок в Боливии. Фото www.telesurtv.net.

2. Голосование из автомобиля

В Чехии в начале октября состоялись выборы в местные советы и Сенат. Тем, кто болен, находится на самоизоляции или на карантине, было рекомендовано голосовать из окна своего автомобиля на специальных мобильных участках drive-in.

В Литве, где 11 октября проходили выборы в Сейм, также оборудовали мобильные участки, где можно было голосовать из автомобиля.

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На фото – мобильный участок в Брно. Фото brnensky.denik.cz.

К тем, кто не может голосовать из автомобиля, члены избирательных комиссий приходили домой. Причем, если среди желающих проголосовать дома оказывалось много соседей, мобильная бригада устраивала голосование на лестничной площадке или во дворе многоэтажки.

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На фото – голосование из окна, Чехия. Фото ihned.cz.

3. Выборы в течение недели

Во многих странах голосование во время пандемии было решено проводить не в один день, а растянуть на несколько дней. Например, в Чехии участки drive-in открылись еще в среду, а стационарные участки работали в субботу и воскресенье.

Также почти на неделю растянули выборы в Литве, где на 11 октября были назначены парламентские выборы. Проголосовать избиратели могли с 5 октября.

Из европейских стран раннее голосование для всех ввели скандинавские страны и Швеция.

А вот в США, где выборы президента назначено на 3 ноября, голосование растянули на месяц. За первые две недели октября там проголосовали уже около 15% избирателей.

4. Голосование по почте

В Индии избиратели, которые не могут прийти на участок в день голосования, голосуют по почте. В связи с пандемией коронавируса голосовать по почте рекомендовали больным, людям на самоизоляции и всем избирателям старше 65 лет.

А вот в Европе некоторые страны сделали голосование по почте доступным для любого избирателя во время пандемии. Например, Испания, Великобритания, Германия, Польша и т. д. Также голосование по почте будет доступно для всех в некоторых штатах США на выборах президента (в других штатах – для отдельных категорий).

Почему по почте голосовать безопаснее? В день голосования на избирательных участках образуются огромные очереди, а опустить заполненный бюллетень в почтовый ящик можно заранее, в удобное время, без всяких очередей.

На фото – голосование по почте в Индии. Фото AFP.

Кстати, на избирательных участках бумажных бюллетеней в Индии не существует с 1990 года, голосование проходит путем нажатия кнопки на электронном устройстве.

На фото – ЭВМ вместо бюллетеней, Индия. Фото

5. Для пожилых людей – отдельные часы

В Сингапуре парламентские выборы прошли в июле. Для людей разных категорий здесь отвели разные часы голосования. Утром на участки пускали только пожилых людей. Больных с неподтвержденным COVID-19 и тех, у кого скрининг выявит температуру выше 37,5 градусов, пускали на участки только в последний час перед закрытием. А вот больным с диагнозом COVID-19 и тем, кто находится на самоизоляции, просто запретили появляться на избирательных участках.

Отметим, что голосование в Сингапуре считается обязательным. Тот, кто не проголосовал без уважительной причины, заплатит штраф 50 долларов, но помимо этого будет навсегда удален из списков избирателей и никогда не сможет баллотироваться. Поэтому огромные очереди на участках – дело привычное. А явка избирателей на выборах – свыше 90%.

На фото – очередь к избирательному участку в Сингапуре. Меры предосторожности здесь явно были не лишними... Фото с Youtube.

6. Для возможных носителей вируса – голосование на улице

В Израиле выборы проходили в марте 2020 года, когда количество больных было меньше, а страх перед новым вирусом – больше. Для больных, их окружения и людей на самоизоляции были организованы избирательные участки на улице – в виде специальных палаток. Работники избирательных участков встречали посетителей в защитных костюмах.

На фото – мобильный участок в Израиле. Фото jta.org.

7. Голосование по доверенности

Такой вид голосования в некоторых странах был введен давно для очень ограниченного круга лиц – например, для заключенных или для тех ,кто находился на учебе за рубежом. Во время пандемии многие страны разрешили голосовать по доверенности также людям, больным COVID-19 и тем, кто находится на самоизоляции. Такую возможность предоставили своим избирателям, например, Франция, Бельгия, Нидерланды и Великобритания. Эти избиратели, правда, должны предупредить о таком способе голосования не позднее, чем за 14 дней до даты выборов.

Справка.

В этом году выборы в те или иные органы власти были намечены более чем в ста странах мира. Однако пандемия внесла коррективы в избирательный процесс. По данным Международного института демократии и помощи в проведении выборов, 68 стран перенесли выборы на более поздний срок. Однако когда стало понятно, что пандемия – это надолго, страны стали искать варианты, как провести выборы безопасно. В 49 государствах выборы в этом году состоялись. Еще в нескольких десятках стран они пройдут до конца года.

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