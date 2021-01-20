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Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта

20 января, 23:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый президент США хорошо понимает, что такое Украина и Россия

Джо Байден хорошо знаком с ситуацией в Украине, но изменится ли с его приходом политика США в отношении Киева – своим мнением поделился ведущий спецефира "Америка выбирает. Инаугурация" Евгений Киселев, который хорошо разбирается в американской политической кухне.

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Киселев считает, что, несмотря на то, что Байден и вправду отлично понимает, что такое Украина, Россия и постсоветской пространство, надо быть осторожным в использовании таких выражений, что "теперь в Вашингтоне в Украины есть свой человек".

В то же время, в том, что политика США в отношении Украины будет меняться журналист не сомневается.

"Безусловно политика США как по отношении Украины, так и главного ее врага России будет существенно меняться. Мне очевидно, что Байдена отлично понимает, что такое Украина, что такое Россия, понимает, что такое бывший Советский Союз – у него колоссальный опыт на внешнеполитическом направлении, он много лет возглавлял комитет Сената по международным делам и неоднократно приезжал не только в Киев, но и в Москву, причем еще в советское время", – отметил Киселев.

Видео: Сегодня

Он напомнил, что из уст кандидата Байдена на пост госсекретаря Энтони Блинкена уже прозвучало, что США безусловно будут оказывать всяческую помощь Украине и поддерживать ее в противостоянии с Россией, в том числе поставками летального оружия.

Напомним, во время слушаний в профильных комитетах Сената США кандидаты на главу Госдепа Энтони Блинкен и главу Пентагона Ллойд Остин заявили, что поддерживают предоставление Украине летального оружия для защиты ее суверенитета от посягательств России.

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Кроме того, после инаугурации Байдена временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон сохранит поддержку Киева.

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