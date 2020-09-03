"Как фанера": полет Верещук над Киевом рассмешил соцсети

Нардеп рассказала, зачем ее подвесили на тросах в центре Киева

Народный депутат Украины Ирина Верещук, которую сегодня сняли подвешенной на тросах над мостом в центре Киева, подтвердила, что участвовала в съемках своего предвыборного ролика.

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Об этом она рассказала "Радио Свободе" 3 сентября.

"Это один из элементов нашего ролика предвыборного, но, тем не менее, это действительно я", – говорит политик.

Верещук, которую ее партия "Слуга народа" выдвинула в мэры Киева, добавила, что съемки проходили с участием дублера, поскольку высота подъема достигала 10 метров над землей.

Идея снять такой ролик поступила от ее штаба, и нардеп утверждает, что его окончательная версия будет интересной. В то же время, Верещук утверждает, что подобная идея является не эпатажной, а креативной.

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"Мы хотим, чтобы молодежь приходила на выборы. Мы хотим достучаться до молодых сердец, чтобы нас нас увидели те люди, которым сейчас 20-25. Почему бы им не прийти и не предложить такой креативный подход?" – считает нардеп.

Стоит отметить, что кадры с подвешенной в воздухе Верещук вызвали бодрое обсуждение в соцсетях, пользователи которых сравнивали ее с Мэри Поппинс и не только.

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Напомним, что выборы мэра Киева и следующего состава городского совета столицы пройдут 25 октября. О решении выдвинуть свою кандидатуру уже заявили действующий мэр Виталий Кличко, его предшественник Александр Омельченко, бывший нардеп и губернатор Харьковской области Михаил Добкин, а также шоумен Сергей Притула.

Какие новые правила проведения выборов ждут украинцев, смотрите в видеосюжете:

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