Как бы Кернес отреагировал на слухи о своей смерти. Бессмертные цитаты

Сегодня разные издания начали распространять информацию, что Геннадий Кернес – умер. Мы узнали, что на самом деле с мэром Харькова.

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Поскольку Геннадий Кернес известный своими выражениями, мы представили, что бы он сказал тем, кто распространяет о нем сплетни.

Осторожно, нецензурная лексика!

Что бы он мог сказать на слухи?

"Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут"



Что бы он мог сказать автору слуха?

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!"

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Что он сказал бы коронавирусу?

"Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"

Что он скажет о своем местонахождении?

"Встретить меня можно везде – на всей территории Харькова. Горожане должны знать и видеть своего городского голову. В свою очередь, и руководитель города должен знать и видеть, что происходит в городе".

Так Кернес когда-то ответи на вопрос журналиста о том, где можно увидеть главу города без охраны..

Что он скажет, когда вернется?

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"Давай по новой Миша. Все х...я"

Что он скажет подчиненным в первый рабочий день?

"Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения. Эти кадровые решения будут не просто с увольнениями, а с другими выводами, которые позволены мне по закону"

Что он скажет опонентам, проигравшим на местных выборах?

"Вы мне не указывайте. Вы спайдермен, и я вам советую идти сосульки сбивать"

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Напомним, ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес перенес COVID-19. Глава города недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

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