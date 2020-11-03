Как бы Кернес отреагировал на слухи о своей смерти. Бессмертные цитаты

Сегодня разные издания начали распространять информацию, что Геннадий Кернес – умер. Мы узнали, что на самом деле с мэром Харькова.
Поскольку Геннадий Кернес известный своими выражениями, мы представили, что бы он сказал тем, кто распространяет о нем сплетни.
Осторожно, нецензурная лексика!
Что бы он мог сказать на слухи?
"Я предлагаю вам объявить голодовку. И чтобы плакат был, за что вы объявляете голодовку. Как раз немного похудеете. И немного мозги остынут"
Что бы он мог сказать автору слуха?
"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл***!"
Что он сказал бы коронавирусу?
"Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?"
Что он скажет о своем местонахождении?
"Встретить меня можно везде – на всей территории Харькова. Горожане должны знать и видеть своего городского голову. В свою очередь, и руководитель города должен знать и видеть, что происходит в городе".
Так Кернес когда-то ответи на вопрос журналиста о том, где можно увидеть главу города без охраны..
Что он скажет, когда вернется?
"Давай по новой Миша. Все х...я"
Что он скажет подчиненным в первый рабочий день?
"Если вы будете продолжать в таком духе заниматься очковтирательством, имитацией бурной деятельности, я буду принимать кадровые решения. Эти кадровые решения будут не просто с увольнениями, а с другими выводами, которые позволены мне по закону"
Что он скажет опонентам, проигравшим на местных выборах?
"Вы мне не указывайте. Вы спайдермен, и я вам советую идти сосульки сбивать"
Напомним, ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес перенес COVID-19. Глава города недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.
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