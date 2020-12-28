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"Как армия в начале войны": Шмыгаль о медицине в Украине

28 декабря, 17:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Минздраву пришлось менять подходы и принципы, внедрять новые протоколы, мобилизовать больницы и врачей

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в начале эпидемии коронавируса медицина в Украине была такой, как украинская армия в начале войны на Донбассе – практически отсутствовала. Об этом он сказал во время итогового заседания правительства.

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"Медицинская система в марте этого года фактически была в таком же состоянии, как украинская армия в начале 2014-го. Ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест, фактически ликвидирована система противоэпидемической безопасности", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что Минздраву пришлось менять подходы, принципы, внедрять новые протоколы, мобилизовать больницы и врачей, чтобы эффективно противодействовать распространению COVID-19.

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Премьер рассказал, как удалось поднять медицину в борьбе с пандемией:

  • с 12 000 в апреле до почти 65 000 сейчас увеличилось количество коек для коронавирусных больных. С 3500 до более 45 000 – количество коек с кислородом;
  • с 200 до 55 000 в сутки выросло количество тестирований методом ПЦР;
  • установлена ​​система дополнительных выплат украинским медикам. Со следующего года будет повышение зарплат врачам на 30%;
  • бюджет на медицину за 2 года увеличился на 60%, а это дополнительные 65 млрд грн.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов недавно заявлял, что доплаты медикам экстренной помощи не прекратятся.

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медицина армия врачи коронавирус Денис Шмыгаль COVID-19

Источник: Сегодня

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