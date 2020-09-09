Кабмин утвердил План своих приоритетных действий до конца года (документ)

Кабинет министров утвердил План приоритетных действий правительства на 2020 год, в который вошли 690 задач. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
Также документ содержит обоснование, ответственных за выполнение, сроки, индикаторы и ожидаемые результаты. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства выделил важнейшие пункты:
- промышленный безвиз с ЕС;
- введение нулевой декларации – "амнистия капиталов";
- обновление Соглашения об ассоциации;
- 30 евроинтеграционных проектов;
- свободная экономическая зона для IT-сферы;
- создание Фонда развития для сельских территорий;
- помощь молодым семья, которые хотят заниматься фермерством;
- онлайн-таможня;
- ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции;
- онлайн-торги на разрешения пользование недрами.
Подробней о планах правительства до конца года вы может ознакомиться ниже в документе:
Как сообщали новости "Сегодня", в июне Верховная Рада провалила Программу деятельности Кабмина, после того, как правительство доработало документ. Это была своего рода дорожная карта, реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также план действий на средне- и долгосрочный период.
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