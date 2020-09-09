Кабмин утвердил План своих приоритетных действий до конца года (документ)

Украина намерена обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и усилить евроинтеграцию

Кабинет министров утвердил План приоритетных действий правительства на 2020 год, в который вошли 690 задач. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

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Также документ содержит обоснование, ответственных за выполнение, сроки, индикаторы и ожидаемые результаты. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства выделил важнейшие пункты:

промышленный безвиз с ЕС;

введение нулевой декларации – "амнистия капиталов";

обновление Соглашения об ассоциации;

30 евроинтеграционных проектов;

свободная экономическая зона для IT-сферы;

создание Фонда развития для сельских территорий;

помощь молодым семья, которые хотят заниматься фермерством;

онлайн-таможня;

ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции;

онлайн-торги на разрешения пользование недрами.

Подробней о планах правительства до конца года вы может ознакомиться ниже в документе:

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне Верховная Рада провалила Программу деятельности Кабмина, после того, как правительство доработало документ. Это была своего рода дорожная карта, реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также план действий на средне- и долгосрочный период.

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