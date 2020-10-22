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Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание – СМИ

22 октября, 16:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Заседание начнется в ближайшее время

Кабинет министров Украины сегодня, 22 октября, соберется на внеочередное заседание.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что заседание правительства должно начаться в ближайшее время, однако причина такого срочного собрания неизвестна.

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Напомним, ранее мы писали, что заседания Кабинета министров Украины и деятельность правительства со следующей недели будут проходить в онлайн-режиме.

Также ранее сайт "Сегодня" собрал воедино все решения, которые были приняты украинским правительством на встрече 13 октября. Они касаются карантина, каникул и новых ограничений в стране.

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заседание Кабинет министров
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