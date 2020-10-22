Кабмин сегодня соберется на внеочередное заседание – СМИ

Кабинет министров Украины сегодня, 22 октября, соберется на внеочередное заседание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что заседание правительства должно начаться в ближайшее время, однако причина такого срочного собрания неизвестна.
Напомним, ранее мы писали, что заседания Кабинета министров Украины и деятельность правительства со следующей недели будут проходить в онлайн-режиме.
Также ранее сайт "Сегодня" собрал воедино все решения, которые были приняты украинским правительством на встрече 13 октября. Они касаются карантина, каникул и новых ограничений в стране.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк