Кабмин продлевает карантин: онлайн-трансляция заседания

Кабинет министров проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Сегодня правительство рассмотрит вопросы продления и ужесточения карантина, а также усиления ответственности за его нарушение. Так, накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что Минздрав будет инициировать продление карантина до 31 декабря 2020 года.

Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов, учреждения образования перевести на дистанционную форму обучения и определить новые сроки каникул в школах.

Министр здравоохранения Максим Степанов также заявлял, что будет инициировать ужесточение карантина. Речь идет об ограничении или полном запрете массовых мероприятий в зависимости от карантинной зоны. Кроме того, планируется усилить ответственность для предпринимателей в виде штрафа в десятки тысяч гривен за одно нарушение.

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По итогам заседания правительства пройдет онлайн-брифинг с участием Степанова и. о. министра образования Сергея Шкарлета.

Отметим, что связано это с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране. Как стало известно, по состоянию на утро 13 октября в Украине подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом (270 587 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 107 украинцев (5122 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 2152 человека (116 562 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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