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Кабмин предложил МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

22 сентября, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шмыгаль пригласил нового директора Европейского департамента МВФ посетить Киев

Украина направила в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева письмо с предложением начать работу миссии в Киеве в онлайн-режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кроме того, глава правительства, согласно сообщению его пресс-службы, 21 сентября провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, на которой также присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы президента и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемой в непростые для всего мира времена", - сказал премьер.

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Он пригласил Альфреда Каммера посетить Украину после завершения карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что Украина может получить второй транш от Международного валютного фонда, который ранее ожидался в сентябре, в декабре нынешнего года.

Мы также сообщали, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, Украина и Международный валютный фонд не замораживали реализацию программы финансирования stand-by, но ее график несколько сместился.

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онлайн Кабинет министров МВФ миссия МВФ Денис Шмыгаль
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