Кабмин предлагает внести поправки в закон о НАБУ: что хотят изменить

В Украине укрепляют антикоррупционную архитектуру, говорит Денис Шмыгаль

Сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро и приведения всех положений закона о его деятельности в соответствии с нормами Конституции является ключевой позицией для правительства.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

На внеочередном заседании правительства в четверг, 26 ноября, было принято решение подать в Верховную Раду изменения в соответствующий закон, которые решат оба эти вопроса.

По его словам, предлагается установить полномочия парламента принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, четко выписанных в законе. При этом важным положением предложенного законопроекту существуют, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя.

"Таким образом, мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верны антикоррупционной политике", – добавил Шмыгаль.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что Артем Сытник останется в должности директора НАБУ и решение Конституционного суда не помешает этому.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре КСУ признал несоответствующими Конституции отдельные положения закона о НАБУ по наделению президента Украины следующими полномочиями: создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности председателя ведомства, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ.

Позже председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий заявлял, что Сытник незаконно был назначен директором НАБУ .

Видео: Сегодня

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