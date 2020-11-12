Кабмин обнародовал постановление о всеобщем карантине и выходного дня

Карантин начнется в полночь пятницы и продлится до полночи воскресенья

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин выходного дня.

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Изменения к постановлению були выложены на сайте правительства.

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…" – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них запрет на работу:

общепита, кроме как на вынос или адресную доставку;

ТРЦ и других развлекательных учреждений;

предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей;

спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Кроме того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

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Напомним, решение правительства о введении карантина выходного дня вызвало большое сопротивление в обществе. Но протестуют не только простые люди и предприниматели, но и мэры ряда городов – Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Николаева, Черкасс, Ровно, Славянска, Мукачево.

Также читайте на сайте "Сегодня" статью: "Когда отменят карантин выходного дня и что будет после? Прогноз заболеваемости COVID-19 до середины декабря".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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