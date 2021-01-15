Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости политики

Кабмин не будет продлевать локдаун – Шмыгаль

15 января, 12:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава правительства расставил все точки над і в вопросе продолжительности жесткого карантина

Жесткий карантин, который был введен с 8 по 24 января, правительство не будет продлевать. Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот карантин, который сегодня в Украине, завершится 24 числа", – сказал он.

Реклама

Шмыгаль отметил, что уже с 25 января Украина перейдет на ограничения "оранжевой зоны", которая действовала до введения локдауна.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день система здравоохранения готова и в больницах больше 53 тысяч мест обеспечены кислородом. Всего под коронавирусных больных отведено 63 тысячи коек, из которых заняты 21 тысяча.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов называл условие для нового жесткого локдауна, а также рассказал, когда Украина может вернуться к адаптивному карантину.

Тем временем эпидемиолог Екатерина Сояк рассказывал нам в комментарии, когда станет известен результат локдауна в Украине, и помог ли он нам справиться с эпидемией.

Реклама

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Денис Шмыгаль локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Разумков собирает совещание в Раде с участием Шмыгаля по важному вопросу
Разумков собирает совещание в Раде с участием Шмыгаля по важному вопросуПолитика
Трампу объявлен импичмент
Трампу объявлен импичментСША
Четыре главных шага, которые нужно сделать в 2021 году в сфере публичных финансов
Четыре главных шага, которые нужно сделать в 2021 году в сфере публичных финансовЭкономика
Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизм
Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизмЖКХ
США ввели санкции против украинцев: у Зеленского впервые отреагировали
США ввели санкции против украинцев: у Зеленского впервые отреагировалиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять