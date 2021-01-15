Кабмин не будет продлевать локдаун – Шмыгаль

Глава правительства расставил все точки над і в вопросе продолжительности жесткого карантина

Жесткий карантин, который был введен с 8 по 24 января, правительство не будет продлевать. Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот карантин, который сегодня в Украине, завершится 24 числа", – сказал он.

Реклама

Шмыгаль отметил, что уже с 25 января Украина перейдет на ограничения "оранжевой зоны", которая действовала до введения локдауна.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день система здравоохранения готова и в больницах больше 53 тысяч мест обеспечены кислородом. Всего под коронавирусных больных отведено 63 тысячи коек, из которых заняты 21 тысяча.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов называл условие для нового жесткого локдауна, а также рассказал, когда Украина может вернуться к адаптивному карантину.

Тем временем эпидемиолог Екатерина Сояк рассказывал нам в комментарии, когда станет известен результат локдауна в Украине, и помог ли он нам справиться с эпидемией.

Реклама

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама