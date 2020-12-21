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Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко

21 декабря, 12:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство определило временного руководителя Госгеокадастра

Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

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Члены правительства поддержали:

  • освобождение Сергей Шкарлета от должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность главы МОН);
  • освобождение Романа Лещенко от должности председателя Госгеокадастра (в связи с избранием министром АПК);
  • освобождение Юлии Свириденко от должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию);
  • освобождение Дениса Каплунова от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.

А вот начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра Алексей Пинчук теперь будет временно исполнять обязанности главы Госгеокадастра.

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Кабинет министров Роман Лещенко Сергей Шкарлет

Источник: Сегодня

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