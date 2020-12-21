Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко

Кабинет министров провел внеочередное заседание, на котором принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в парламенте Василий Мокан.
Члены правительства поддержали:
- освобождение Сергей Шкарлета от должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность главы МОН);
- освобождение Романа Лещенко от должности председателя Госгеокадастра (в связи с избранием министром АПК);
- освобождение Юлии Свириденко от должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию);
- освобождение Дениса Каплунова от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.
А вот начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра Алексей Пинчук теперь будет временно исполнять обязанности главы Госгеокадастра.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада назначила генерала СБУ Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. А вот экс-директору "Нафтогаза" Юрию Витренко повезло меньше – депутаты отказались назначить его вице-премьер-министром – министром энергетики.
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