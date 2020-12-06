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Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января

6 декабря, 15:26

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию, считает премьер-министр

Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе.

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Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему.

"Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", – заявил Шмыгаль.

Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря. Он отметил, что с местными властями работают над перечнем возможных ограничений. На сегодня они поддерживают запрет или ограничение деятельности:

  • праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%
  • музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%
  • праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%

В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или на вынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).

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О необходимости жесткого карантина в Украине речь идет уже давно – количество заболевших уже дважды пересекло установленную властями "красную линию" (подробнее об этом мы писали здесь).

Больше о последствиях карантина для экономики читайте в материале "Почему локдаун в декабре может убить экономику".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Украина Денис Шмыгаль локдаун карантин выходного дня
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