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К Зеленскому подали иск: просят суд отменить результаты опроса

6 ноября, 20:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Истец считает, что результаты опроса могут исказить мысль украинский вопросам нацбезопасности

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

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Об этом сообщает пресс служба Окружного админсуда Киева

Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Зеленским, который состоялся 25 октября 2020 во время местных выборов.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины. Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним в ОАСК отказались отменить всеукраинский опрос президента Зеленского, а затем и Верховный суд не признал этот опрос незаконной агитацией.

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Что касается самого опроса, то украинцы ответили так.

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На вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключения за коррупцию в особо крупных масштабах утвердительно ответили 82,97% участников, против этого – 13,87%.

Поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны? За – 46,70%, против – 46,48%.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? За – 89,6%, против – 7,12%.

Поддерживают ли граждане легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжело больных? За – 64,88%, против – 29,53%.

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Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? За – 74,21%, против -17,21.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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иск опрос Владимир Зеленский админсуд ОАСК

Источник: Сегодня

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