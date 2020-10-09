К Зеленскому едет Анджей Дуда: дата и планы визита президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник посетит Украину с официальным двухдневным визитом и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

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Так, 12 октября польский и украинский президенты в Киеве проведут переговоры, по итогам которых будет подписан ряд двухсторонних документов.

А на следующий день, 13 октября, Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце апреля Зеленский и Дуда провели виртуальную встречу. Тогда в разгар эпидемии коронавируса лидеры государств никуда не выезжали и общались по видеосвязи. Они обсудили вопросы координации борьбы с коронавирусом и особое внимание уделили механизмам выхода из режима карантина.

Напомним, последний раз главы двух государств встречались в конце января текущего года в Освенциме, куда украинский лидер прибыл для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим-Биркенау. Президент Украины после встречи с Дудой отмечал, что удалось решить исторические споры. Читайте подробнее в нашем материале о поездке Зеленского в Польшу.

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