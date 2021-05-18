К дому Кличко пришли правоохранители – источники

Официально причину визита к дому мэра Киева не комментируют, внутрь жилья правоохранители не заходили

Фото: КГГА

К дому мэра Киева Виталия Кличко пришли правоохранители – цель их визита неизвестна. Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

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Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева сообщила каналу, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Мы проверяем информацию.

Ранее мы писали, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.

А в "Слуге народа" уверены, что чиновники грабят киевлян.

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11 мая обыски проводили в служебных и офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев? – читайте мнения экспертов.