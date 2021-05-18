Українська
$ 27,56
33,44
  1. Новости политики

К дому Кличко пришли правоохранители – источники

18 мая, 09:22

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Официально причину визита к дому мэра Киева не комментируют, внутрь жилья правоохранители не заходили

Фото: КГГА

Фото: КГГА

К дому мэра Киева Виталия Кличко пришли правоохранители – цель их визита неизвестна. Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева сообщила каналу, что обыски в жилье мэра Киева на данный момент не проходят.

Мы проверяем информацию.

Ранее мы писали, что в Киеве проходят массовые обыски в различных структурах – правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения КГГА. Градоначальник назвал такие действия давлением на него и его партию. Столичные власти требуют от правоохранительных органов отчета о статусе дел.

В тренде
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Журналисты обнародовали записи разговоров Медведчука
В тренде
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
В тренде
Украинцы в ловушке. Зеленский отреагировал на форс-мажор в Непале
Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента

А в "Слуге народа" уверены, что чиновники грабят киевлян.

Реклама

11 мая обыски проводили в служебных и офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстроя".

Обыски у Кличко – это коррупция чиновников или борьба за Киев? – читайте мнения экспертов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговецВласть
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука
Делаю по просьбе Путина и Порошенко. Журналисты обнародовали записи переговоров МедведчукаВласть
"Уе*ень! Таких трутней под МВД много": Кива обматерил советника АваковаВласть
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответил
Почему увольняют Степанова? Шмыгаль ответилВласть
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с МедведчукомВласть
Николай Тищенко:
Николай Тищенко: "Карантин не нарушал, все свои рестораны продал" – эксклюзив "Сегодня"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять