К чему приведут выборы 25 октября: сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

В программе расскажут, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о важном дне для нашей страны – избрании новой местной власти, и к чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету страны.

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Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.

Гостями студии будут:

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председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахами я;

я; лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко ;

; сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; председатель партии "Голос" Кира Рудык ;

; лидер Радикальной партии Олег Ляшко ;

; генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский ;

; вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ;

; премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман ;

; мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов ;

; мэр Львова Андрей Садовый ;

; народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка ;

; мэр Николаева Александр Сенкевич ;

; председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская ;

; президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская ;

; жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, 25 октября, начиная с 19:30, состоится премьера программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", в которой зрители смогут первыми узнать о результатах местных выборов в Украине.

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