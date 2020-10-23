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К чему приведут выборы 25 октября: сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

23 октября, 12:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В программе расскажут, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о важном дне для нашей страны – избрании новой местной власти, и к чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету страны.

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Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.

Гостями студии будут:

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  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
  • сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • председатель партии "Голос" Кира Рудык;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
  • генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский;
  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
  • мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
  • мэр Николаева Александр Сенкевич;
  • председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
  • президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;
  • жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

Напомним, 25 октября, начиная с 19:30, состоится премьера программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", в которой зрители смогут первыми узнать о результатах местных выборов в Украине.

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савик шустер местные выборы Свобода слова Савика Шустера выборы 2020

Источник: Сегодня

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