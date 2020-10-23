К чему приведут выборы 25 октября: сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о важном дне для нашей страны – избрании новой местной власти, и к чему приведут местные выборы: катастрофе или расцвету страны.
Также политики будут говорить о том, кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде. Кроме этого, в программе расскажут, сколько украинцев готовы отдавать свой голос за деньги.
Гостями студии будут:
- председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- председатель партии "Голос" Кира Рудык;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский;
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
- премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
- мэр Николаева Александр Сенкевич;
- председатель ОО "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
- президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;
- жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Напомним, 25 октября, начиная с 19:30, состоится премьера программы "Ночь выборов с Савиком Шустером", в которой зрители смогут первыми узнать о результатах местных выборов в Украине.
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