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Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений

15 сентября, 19:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава МВД Израиля обратился к президенту Зеленскому

После многочисленных сообщений СМИ о том, что на границе Украины со стороны Беларуси застряли тысячи паломников-хасидов, желающих отпраздновать в Умани иудейский Новый год Рош ха-Шана, глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников.

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Об этом идет речь в письме, которое официально доставил посол Израиля Джоэл Лион.

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", – говорится в документе.

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Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил ситуацию на границе с Беларусью, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов, с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

Пограничники прогнозируют прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, в Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Кроме того, ожидается прибытие в город Минск трех чартеров с 600 иностранцами на борту.

Сайт "Сегодня" писал, что руководитель объединенной еврейской общины Михаил Ткач в эфире канала "Украина 24" заявил: хасидов обманули, что они смогут попасть в Украину со стороны Беларуси.

Любопытно, что месяцем ранее руководитель Центра по противодействию коронавирусу в Израиле, профессор Рони Гамзу обратился к Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. По его мнению, праздник может привести к резкому росту количества заражений коронавирусом.

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Израиль паломники хасиды умань Владимир Зеленский Новый год Рош ха-Шана

Источник: Сегодня

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