Изгою-России не светит участие в G8: США приняли специальный законопроект

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большой семерки" (неформальный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию) и восстановления формата G8 с участием РФ.
Об этом в среду, 18 ноября, сообщает российское информагентство ТАСС.
Документ предусматривает запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".
Напомним, Россия была изгнана из "Большой восьмерки" в марте 2014 года, после оккупации Крыма.
Спустя год тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что международное сообщество должно создать условия для возвращения России в "Большую восьмерку", однако путь туда лежит только через урегулирование конфликта в Украине.
В июне 2015-го президент РФ Владимир Путин назвал "Большую семерку" "клубом по интересам" и заявил о готовности развивать двусторонние отношения со странами-членами G7.
А в январе 2016 года Путин даже заявил, что Россия никогда не была полноценным членом "большой восьмерки".
Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Россию лучше включить в "Большую восьмерку". Однако лидеры Германии Ангела Меркель и Франции – Эммануэль Макрон напоминали, что это возможно только через соблюдение международного законодательства.
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