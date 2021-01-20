Избрание главы САП: названа дата начала конкурса

В понедельник, 25 января, стартует конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.
Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП приняла такое решение на сегодняшнем заседании.
По словам Венедиктовой, объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность комиссии и проведение конкурса.
"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", – заявила генпрокурор.
Слушайте главные новости среды в подкасте "Что сегодня?" от 20 января.
Напомним, в августе-2020 глава САП Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию и Венедиктова приняла его заявление.
А президент Владимир Зеленский заявил, что избрание главы САП продлится несколько месяцев, так как должен быть большой конкурс, в котором примут участие сотни претендентов.
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