Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости политики

Избрание главы САП: названа дата начала конкурса

20 января, 20:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В ближайшие три дня будут опубликованы нормативные акты, регулирующие конкурс

В понедельник, 25 января, стартует конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Реклама

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.

Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП приняла такое решение на сегодняшнем заседании.

По словам Венедиктовой, объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность комиссии и проведение конкурса.

"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", – заявила генпрокурор.

В тренде
Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в сговоре перед штурмом Капитолия
Реклама

Слушайте главные новости среды в подкасте "Что сегодня?" от 20 января.

Напомним, в августе-2020 глава САП Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию и Венедиктова приняла его заявление.

А президент Владимир Зеленский заявил, что избрание главы САП продлится несколько месяцев, так как должен быть большой конкурс, в котором примут участие сотни претендентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

конкурс избрание САП Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планы
После локдауна Рада может принять важный закон: Корниенко озвучил планыПолитика
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в Раде
В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в РадеПолитика
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл БайденЗвездно
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо БайденеСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
В Украине готовятся к визиту Макрона: будут подписаны масштабные контракты
В Украине готовятся к визиту Макрона: будут подписаны масштабные контрактыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять