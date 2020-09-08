Избиение Балуха: у Зеленского сделали жесткое заявление

Офис президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью – фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении Банковой.

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Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые бы свидетельствовали о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая.

Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений, сказано в заявлении.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В августе 2017 года его приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора". Узник Кремля был освобожден из российского плена в сентябре прошлого года. После своего освобождения Балух рассказал, как его пытали в российском СИЗО.

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