Из-за "трубы Медведчука" Порошенко снова попал в неудобное положение

У экс-президента пожаловались на журналистов из-за сюжета о трубе Медведчука, а те в ответ показали доказательства

Фото: eurosolidarity.org

После публикации записей разговора нардепа Виктора Медведчука о трубопроводе адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко пожаловались, что проект Bihus.Info не обращался за комментарием об украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Журналисты говорят – это все ложь и предоставили доказательства.

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Об этом пишет НВ.

"К сожалению, редакция "Наші гроші" не обращалась перед тем, как выпустить эти материалы, ни к Петру Порошенко, ни к его представителям, ни в офис партии "Европейская солидарность", – заявил адвокат Илья Новиков

В то же время журналисты Bihus.Info напомнили, что в самом сюжете был комментарий Петра Порошенко от 20 мая и он даже согласился дать интервью. В связи с этим редакция обратилась в пресс-службу "ЕС" с запросом и списком вопросов, но не получила ответа.

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Напомним, в новой порции опубликованных записей Медведчук с российским руководством обсуждал нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Bihus.Info считает, что "главным", которого кум Путина часто вспоминал в своих переговорах, является Петр Порошенко.

Также мы писали недавно об еще одной записи переговоров Медведчука, в которой он тоже вспоминает о Порошенко.