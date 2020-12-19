Из-за низких зарплат в Украине медики вынуждены покидать страну – Ляшко

Из-за низких зарплат в Украине медики вынуждены уезжать работать за границу. Вместо того, чтобы поддержать медицину, правительство поддерживает чиновников с миллионными премиями.

Реклама

Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"У вас была уникальная возможность не на словах, а на деле, продемонстрировать поддержку медикам. Вы благодарили врачей, но на прошлой неделе приняли бюджет, который фактически забирает у них любой шанс оставаться в Украине. Они вынуждены и дальше выезжать за границу, а главное – украинцы будут продолжать отдавать последнее, чтобы полечиться, потому что у людей реально нет денег", – сказал Ляшко.

По его словам, вместо того, чтобы поддержать медиков, правительство увеличило бюджет и поддержало чиновников, прокуроров и чиновников "Нафтогаза" с миллионными премиями.

В тренде В ОПУ объяснили, почему не пустили детективов НАБУ

Олег Ляшко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с вопросом, почему нет инициативы от Министерства экономики.

Реклама

"Почему вы как премьер-министр не инициируете изменение экономического блока правительства для того, чтобы в Украине было не только Министерство экономики с миллионными зарплатами чиновников, а была реальная экономическая политика преодоления бедности, создание новых рабочих мест и экономический рост. Бюджет, который вы приняли и за который благодарите депутатам, не дает этих возможностей. В чем тогда миссия вашей власти?", – обратился Ляшко к Шмыгалю.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама