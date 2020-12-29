Из деклараций чиновников могут "исчезнуть" данные: в НАПК объяснили ситуацию

Национальное агентство по предотвращению коррупции хоть и вернуло доступ к декларациям чиновников, но он может быть частично ограничен до конца этого года в связи с модернизацией Единого реестра.

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Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте НАПК.

Антикоррупционеры хотят сделать Единый госреестр деклараций удобным как для самих субъектов декларирования, так и для граждан.

В НАПК предупредили декларантов, что в Реестре могут возникнуть ошибки, либо в персональном электронном кабинете могут отсутствовать ранее поданные данные

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"Пожалуйста, не волнуйтесь. Полноценный переход на обновленную версию Реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы (данные) будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК. Ведомству вернули контролирующие функции, определен порядок реагирования на признаки коррупции, а также открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

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