Другие итоги местных выборов: кто стал лидером по нарушениям

В Украине еще идет подсчет голосов местных выборов и даже сейчас не обходится без нарушений – в Сети появляется информация, что члены некоторых избирательных комиссий до сих пор (по состоянию на 28 октября) не сдали свою отчетность. Но это только верхушка айсберга.

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Всего же по стране были зарегистрированы более 5 тыс. заявлений и сообщений.

Что, где и как нарушали

Как уточнили копы, чаще всего народ нарушал, агитируя в день выборов. Кроме этого, полицейские насчитали еще 5 самых распространенных нарушений.

Более 270 случаев – это традиционный подкуп избирателей

На втором месте – нарушение тайны голосования

В 181 случаях незаконно уничтожалась избирательная документация

Последние две "ступеньки" между собой разделили нарушения порядка ведения реестра избирателей и незаконное использование избирательных бюллетеней.

Стали известны области, где в день выборов, 25 октября с 8 утра до конца дня полиция зафиксировала больше всего обращений и нарушений.

Абсолютным лидером стал Васильковский район Киевской области, где до выборов, в день выборов и после копы насчитали наибольшее число и виды нарушений.

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В частности, были задержаны 10 человек и открыты 15 уголовных производств. Кроме того, были остановлены автобусы с пассажирами, которые участвовали в "каруселях".

В пятерку же лидеров вошли Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

Среди 5 тысяч нарушений были те, которые отличились либо своей курьезностью, либо дерзостью, либо одновременно и первым, и вторым.

Как воровали и "каруселили"

В Запорожье местный житель украл со стола 38 бюлетеней, отнес их в кабинку для голосования и 16 из них заполнил.

"Ему объявлено о подозрении в незаконном использовании бюллетеня", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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А в так называемых "каруселях" в отличие от прошлых лет, существенно возросла цена голоса.

Например, по данным полиции Николаевской области, двое местных жителей, отец и сын, организовали так называемую "сетку" избирателей. Они скупали голоса по 2 тыс. грн в поддержку одного из кандидатов в Киевской области. Всего в этой сетке участвовали около 80 жителей Николаевской области.

Ранее мы писали о том, сколько стоили голоса на выборах разных времен в Украине.

О разоблачении "каруселей" отрапортовали и киевские силовики после того, как выявили подвоз избирателей в Святошинском районе столицы.

Как портили бюллетени

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Как оказалось, были и нарушения из-за того, что некоторым избирателям было сложно понять, как заполнить бюллетень. О таком случае сообщила представитель гражданской сети "Опора" в Житомирской области Ирина Кирилович.

"В Житомире на избирательном участке № 181364 избиратель, не разобравшись в том, как заполнить бюллетень, рассердился и порвал бюллетень на глазах у представителей избирательной комиссии", – сообщила наблюдатель.

По данным "Опоры", после этого избиратель ушел с участка, а члены комиссии составили акт и вызвали полицию.

Такой же случай произошел в Никополе Днепропетровской области. Как уточнила полиция, этот инцидент произошел в самые первые минуты после открытия участков.

"Бюллетени порвал 70-летний мужчина. На него также составили админпротокол, ему грозит штраф от 1700 до 3400 грн. Несколько похожих случаев произошли и в Одесской области. Избиратели пояснили свои эмоции тем, что голосовать "было не за кого", – сообщили копы.

Напомним, что мы уже рассказывали, как на выборах прошлых лет портили бюллетени самыми интересными способами.

Чем еще отличились

Не обошлось в день выборов и без ложных минирований. В этот раз поступило 12 сообщений о минировании 18 объектов.

О чрезвычайном случае в Васильковском районе заявила и полиция Киевской области.

"Неизвестные с целью срыва выборов отключили на одном из участков электричество. Полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором", – сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Частыми стали случаи, когда десятки, а то и сотни избирателей называют своим местом проживания один и тот же частный дом или квартиру. О такой ситуации сообщила наблюдатель "Опоры" в Одесской области Анастасия Матвиенко.

"На избирательном участке №510706 в селе Сухой Лиман субъекты избирательного процесса вызвали полицию из-за голосования людей, которые зарегистрировались в селе перед выборами. По одному адресу зарегистрировались 65 граждан, по другому – 72. Избиратели приходят голосовать, даже не зная своего адреса. С ними приходили кураторы и говорили, где те проживают", – сообщили наблюдатели "Опоры".

А вот в Кировоградской области общественные наблюдатели заявили о факте, когда четверо из шести членов избирательной комиссии участка № 350811 закрылись в отдельной комнате и на протяжении определенного времени не открывали двери.

"На нашу просьбу показать утренний протокол заседания и на наш вопрос о том, где все остальные члены комиссии, нам сказали, что они в соседней комнате. Впоследствии выяснилось, что там невозможно открыть двери. Один из членов комиссии выломал двери. Члены участковой избирательной комиссии рассказали, что они пили чай", – сообщили в "Опоре".

Напомним, в минувшее воскресенье в Украине состоялись местные выборы. По данным экзитполов, стало известно, кто проходит в местные советы.

В МВД на протяжении всего дня выборов рапортовали о фиксации нарушений. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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