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Итоги экстренного заседания СНБО: сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

19 февраля, 16:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В студии поговорят и о легализации оружия, и о новых штрафах для водителей

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии будут обсуждать итоги экстренного заседания СНБО на Банковой, и почему разная ситуация с заболеваемостью на COVID-19.

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Кроме того, гости студии обсудят новое повышение штрафов для украинских водителей и надо ли легализировать огнестрельное оружие.

Также во время эфира покажут эксклюзивное расследование о разоблачении мошенников.

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Гости студии:

  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава фракции "Голос" Ярослав Железняк;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • глава партии "Голос" Кира Рудык;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • народный депутат от "Батькивщины", генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цимбалюк;
  • народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский;
  • народный депутат от "Голоса" Андрей Шараськин;
  • заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко;
  • вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020) Алексей Мочанов;
  • председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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СНБО свобода слова Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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