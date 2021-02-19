Итоги экстренного заседания СНБО: сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

В студии поговорят и о легализации оружия, и о новых штрафах для водителей

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии будут обсуждать итоги экстренного заседания СНБО на Банковой, и почему разная ситуация с заболеваемостью на COVID-19.

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Кроме того, гости студии обсудят новое повышение штрафов для украинских водителей и надо ли легализировать огнестрельное оружие.

Также во время эфира покажут эксклюзивное расследование о разоблачении мошенников.

Гости студии:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ;

; глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ;

; лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ;

; сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ;

; глава фракции "Голос" Ярослав Железняк ;

; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов ;

; глава партии "Голос" Кира Рудык ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ;

; народный депутат от "Батькивщины", генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цимбалюк ;

; народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский ;

; народный депутат от "Голоса" Андрей Шараськин ;

; заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ;

; вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020) Алексей Мочанов ;

; председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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