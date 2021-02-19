Итоги экстренного заседания СНБО: сегодня на "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" гости студии будут обсуждать итоги экстренного заседания СНБО на Банковой, и почему разная ситуация с заболеваемостью на COVID-19.
Кроме того, гости студии обсудят новое повышение штрафов для украинских водителей и надо ли легализировать огнестрельное оружие.
Также во время эфира покажут эксклюзивное расследование о разоблачении мошенников.
Гости студии:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко;
- сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- глава фракции "Голос" Ярослав Железняк;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
- глава партии "Голос" Кира Рудык;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- народный депутат от "Батькивщины", генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цимбалюк;
- народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский;
- народный депутат от "Голоса" Андрей Шараськин;
- заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко;
- вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020) Алексей Мочанов;
- председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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