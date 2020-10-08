Военный договор между Украиной и Великобританией – объясняем важность документа

Важным результатом визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию стало подписание Меморандума об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. В частности, достигнута договоренность о кредите от Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов (это более 1,6 млрд долларов США).

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На сайте Минобороны сообщается, что речь идет "о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины".

Насколько это соглашение важно для Украины? Сайт "Сегодня" разбирался с этим вопросом при помощи экспертов.

Возрождение украинского флота – почему это важно сейчас

В официальных сообщениях украинской стороны о сути соглашения говорится довольно обтекаемо. В то же время СМИ выяснили, что совместные проекты касаются строительства и поставок в Украину военных кораблей класса Barzan. Об этом, в частности, информирует британский The Telegraph.

По информации издания, речь идет о покупке Украиной восьми таких катеров. Причем первые из них будут построены в Великобритании, а затем их производство планируется перенести в Украину.

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/ Фото: The Telegraph

Фото The Telegraph

"Барзан" – класс быстроходных ракетных катеров (корветов), которые были разработаны в Британии в 1990-х годах и поставлялись, в частности, для ВМС Катара. Так что "новейшим" и "современным" может быть разве что оснащение этих катеров. Тем не менее значение этой сделки трудно переоценить, говорят эксперты. Для Украины, которая потеряла около 80% своего военного флота в результате аннексии Крыма Россией, восстановление своего военного присутствия на море является жизненно важным.

"Для Украины развитие Военно-морских сил сейчас просто критически важно. Если говорить о Вооруженных силах вообще, то наиболее тяжелая ситуация у нас – именно в ВМС. За последних шесть лет на этом направлении не было никакого прорыва. Мы потеряли время. Закупали речные катера, а флот так и остался без ударного вооружения. От США мы четыре года получали два катера. Я не могу считать, что это эффективная работа ВМС и Минобороны. Нам нужны патрульные катера, ракетные, противолодочные. Нужно ракетное вооружение. У нас сейчас в составе Военно-морских сил – ноль ракет. А в Черноморском флоте РФ сейчас – 200 ракет в одном залпе", – рассказывает военный эксперт Михаил Самусь.

Если Украина получит 8 кораблей такого класса, о котором идет речь, она приобретет не только сами катера, но и ракеты, которые входят в их комплектацию.

"У нас будет 64 ракеты в одном залпе. Это просто поменяет план Черного моря. Флот Российской Федерации уже не будет вольготно себя чувствовать и блокировать нам Керченский пролив или пытаться создавать блокаду Одессы и других портов. ЧФ РФ будет поставлен на место после того, как у нас появятся эти катера, плюс украинские ракеты "Нептун" на берегу, а в перспективе – на тех же катерах. Так что этот договор можно назвать прорывным и историческим. Возможно, этот договор станет основой для строительства новых Военно-морских мил Украины", – говорит Михаил Самусь.

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Экономический эксперт Алексей Кущ убежден: вопрос воссоздания флота – это вопрос сохранения суверенитета для нашего государств.

"Для Украины возрождение флота – это не просто необходимо, это жизненно необходимо. Флот, так же, как авиация и ракетные войска, считается одним из основных компонентов современной войны. И это один из маркеров нашего суверенитета. Украина занимает колоссальное геостратегическое положение на северном Причерноморье. Но сейчас возник колоссальный дисбаланс между нашим геостратегическим положением и реальным военным потенциалом в части флота. Геополитический потенциал в десятки раз выше, чем реальные функциональные военно-морские возможности. А когда возникает дисбаланс, это чревато колоссальными потерями, в т. ч. территориальными. Рано или поздно может появиться противник, который попытается подравнять наш потенциал и наши возможности. И, кстати говоря, это не обязательно может быть Россия. Поэтому, если мы не хотим, чтобы нас выбросили с Черного моря, в том числе с шельфа Черного моря, где есть огромные запасы природного газа, мы просто обречены на создание сильного флота, если хотим сохранить свой суверенитет", – говорит Алексей Кущ.

То, что морское сотрудничество Украина начинает именно в партнерстве с Великобританией, эксперты считают совершенно логичным.

"Великобритания – большая морская держава, для нее морская мощь – историческая основа развития. Но для Украины это тоже очень важно, хотя у нас, я считаю, пока не понимают всей важности моря. Я считаю, что у нас вообще должен быть создан отдельный государственный орган для реализации морской политики. Не только военно-морской. Поэтому я считаю, что начало взаимоотношений Украины и Великобритании именно с военно-морской тематики – абсолютно правильное и эффективное", – говорит Михаил Самусь.

Добавим, что, как упоминается в официальных сообщениях, деньги, которые будут выделены Украине Великобританией, будут использованы не только на строительство кораблей, но и на восстановление военно-морских баз.

Новые экономические связи

Меморандум о военном сотрудничестве с Великобританией важен не только для нашей страны, но и для Соединенного Королевства, которое растеряло часть экономических связей после выхода из ЕС (Brexit). "Постройка первых нескольких судов в Великобритании будет стимулом для британских верфей, у которых впереди мало иностранных контрактов", – написал, в частности, The Telegraph. А в подзаголовок материала о подписании Меморандума издание вынесло фразу: "Визит президента Украины в Великобританию вселяет надежды на подъем британского судостроения".

"Эти договоренности являются новым шагом развития не только для Украины, но и для Великобритании. Поскольку Великобритания после Брексита выстраивает свою новую геополитику и Украина выстраивает свою геополитику. То есть происходит субъектизация и для Украины, и Великобритании, выстраивается новое партнерство", – говорит Михаил Самусь.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что партнерство Украины и Великобритании имеет гораздо большие экономические и геополитические перспективы для Украины, чем может показаться на первый взгляд.

"Полтора миллиарда долларов – это несколько военных кораблей, тогда как нам нужны десятки. Это, конечно, будет иметь определенное влияние на экономику. Хотя полтора миллиарда долларов, растянутые на 10 лет, – это не так уж и много Но я еще год назад в одной из своих статей писал о том, что в ближайшее время будет создаваться новое геополитическое объединение, которое я условно назвал "Новой Атлантидой". С одной стороны, это связано с выходом Великобритании из ЕС, с другой – с изменением геополитики США, которая будет направлена на охлаждение отношений с Евросоюзом. Об этом уже сейчас пишут западные аналитики. Основу нового объединения составят Канада, США и Мексика, которые связаны Североамериканским соглашением о свободной торговле, а также Великобритания. И это объединение по своим параметрам составит мощную альтернативу Евросоюзу. ВВП этого объединения будет значительно больше, чем в ЕС, да и численность населения не будет уступать численности населения ЕС – около 500 млн человек. Так вот, когда создаются такие мощные геополитические образования, тот, кто первым сумеет наладить контакт, получит, образно говоря, место в первом ряду, а те, кто последними – окажутся на галерке. Так вот Украина получает уникальную возможность среди всех европейских стран "купить билет в первом ряду" и получить максимальные экономические и политические преференции", – говорит Алексей Кущ.

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По мнению эксперта, Украина – наиболее интересный союзник для такого агломерата среди европейских стран, поскольку пока не является членом ЕС и занимает выгодное геополитическое положение.

Видео: Reuters

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