Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости политики

Иск к Зеленскому об отмене результатов опроса: суд принял решение

11 ноября, 17:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Админсуд установил, что истец нарушил правила объединения исковых требований

Окружной админсуд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проведенного 25 октября года во время местных выборов.

Реклама

Об этом сообщает пресс служба Окружного административного суда города Киева.

Суд установил, что истец нарушил правила объединения исковых требований:

  • исковые требования к президенту подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции;
  • исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде.

Поэтому, по мнению ОАСК, истец объединил в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

В тренде
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значит

Поэтому суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Реклама

Напомним, иск с указанными требованиями к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" поступил в суд в конце прошлой недели.

Также напомним, в ОАСК отказались отменить всеукраинский опрос президента Зеленского, а затем и Верховный Суд не признал этот опрос незаконной агитацией .

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невысокая температура": Мендель рассказала о состоянии ЗеленскогоПолитика
Коронавирус в Кабмине: Марченко заболел, Шмыгаль сделает тест
Коронавирус в Кабмине: Марченко заболел, Шмыгаль сделает тестПолитика
Вторая Карабахская война закончена: что дальше?
Вторая Карабахская война закончена: что дальше?Политика
Зеленский инициировал разработку программы
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значитПолитика
Мировые лидеры желают здоровья Зеленскому, подхватившему COVID-19
Мировые лидеры желают здоровья Зеленскому, подхватившему COVID-19Политика
Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах
Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный КарабахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять