Иск к Зеленскому об отмене результатов опроса: суд принял решение

Окружной админсуд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проведенного 25 октября года во время местных выборов.

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Об этом сообщает пресс служба Окружного административного суда города Киева.

Суд установил, что истец нарушил правила объединения исковых требований:

исковые требования к президенту подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции;

исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде.

Поэтому, по мнению ОАСК, истец объединил в исковом заявлении требования, подсудные разным судам.

Поэтому суд пришел к выводу о возвращении искового заявления на основании п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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Напомним, иск с указанными требованиями к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" поступил в суд в конце прошлой недели.

Также напомним, в ОАСК отказались отменить всеукраинский опрос президента Зеленского, а затем и Верховный Суд не признал этот опрос незаконной агитацией .

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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