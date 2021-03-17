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Ирина Венедиктова подвела итоги первого года работы на посту генпрокурора

17 марта, 13:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги первого года своей работы на этой должности.

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Об этом она написала в Facebook.

"Для прокуратуры этот год был периодом трансформаций, для меня лично – внутреннего роста", - написала она.

Венедиктова назвала следующие достижения.

Кадровые вопросы

  • провели аттестацию прокуроров региональных прокуратур;
  • появился новый вид прокуратур – окружные, где будут работать прокуроры местных прокуратур, которые доказали свою компетентность и добропорядочность;
  • пришла "свежая кровь" – 115 специалистов не из системы, прошли отбор.
  • оптимизировали административный штат по всей институции – теперь в прокуратуре на 350 руководителей меньше, что позволит экономить до 100 млн грн в год;
  • запустили независимый конкурс на должность руководителя САП.

Улучшение работы прокуратуры

  • принята Стратегия развития органов прокуратуры;
  • в структуре Офиса генпрокурора появилось самостоятельное подразделение по защите инвестиций;
  • расширен на всю Украину пилотный проект восстановительного правосудия для несовершеннолетних;
  • восстановили координационную роль прокуратуры – за год 6 координационных и совместных совещаний.

Ирина Ванедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
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Ирина Ванедиктова. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

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Показатели работы

  • в 3 раза возросло количество раскрытых организованных групп и преступных организаций с межрегиональными связями;
  • в 4 раза – на этнической основе;
  • в 2 раза- с транснациональными связями;
  • более чем на треть больше обезвреженных организованных групп и преступных организаций – 504, а также уличенных банд – 20;
  • в 3 раза выросло количество лиц, которым сообщено о подозрении и направленных в суд обвинительных актов по делам Майдана;
  • в 5 раз увеличены суммы предъявленных исков в бюджетной сфере – 4 млрд грн;
  • в 11,5 раз увеличилась сумма, на которую судами открыто производство по делам по искам прокурора в сфере охраны окружающей природной среды – 2,7 млрд грн;
  • в 7,6 раз – в бюджетной сфере – 5,5 мрд грн;
  • в 2,5 раза – по вопросам защиты прав детей – 2 млрд грн;
  • в 2 раза увеличилась сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров – 21 млрд грн;
  • в 6 раз выросла сумма, на которую удовлетворены иски прокурора о возмещении вреда, причиненного уголовными преступлениями – 342 млн грн;
  • в 5 раз – по вопросам охраны окружающей природной среды – 1,5 мрд грн;
  • в 4 раза – по вопросам защиты прав детей;
  • возвращены государству и предупреждено незаконное выбытие более 30 тысяч гектаров земель.

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Резонансные дела

  • подтверждение судом апелляционной инстанции приговора бывшему президенту Украины по госизмене;
  • разоблачение бывшего первого заместителя руководителя центра спецопераций "А" СБУ, который работал на российские спецслужбы;
  • после 2 лет следствия в суд передано дело о заказчиках и организаторах нападения на Екатерину Гандзюк;
  • о подозрении сообщено 4 народным депутатам Украины действующего созыва и еще по 2 народным избранникам обвинительные акты направлены в суд;
  • впервые сообщено о подозрении в "кнопкодавстве" одному из народных депутатов;
  • сообщено о подозрении главе Конституционного суда Украины в совершении двух уголовных преступлений против правосудия;
  • сдвинулось с мертвой точки дело так называемой группы "Приватбанка";
  • в прошлом году Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате более 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и Кредит".

Наказание Россию за агрессию против Украины

Международный уголовный суд завершил предварительное изучения ситуации в Украине, которое длилось с сентября 2015 года. По результатам материалов, которые направил Офис генпрокурора, получено подтверждение, что в оккупированных Крыму и на Донбассе имеют место военные преступления и преступления против человечности, и это относится к юрисдикции Гаагского трибунала.

Напомним не так давно Ирина Венедиктова прокомментировала возможную экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского.

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прокуратура Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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