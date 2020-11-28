Иран обещает отомстить за смерть ведущего физика-ядерщика

Президент Хасан Рухани не оставит без ответа убийство создателя ядерной программы страны

Власти Ирана обещают ответить на убийство Мохсена Фахризаде. С таким заявлением выступил советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган, сообщает агентство Mehr.

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"Мы обрушимся молнией на убийц мученика", — заявил он.

О том, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа, подчеркнул президент Ирана Хасан Рухани.

"Это преступление не останется без ответа. И ответ последует в нужное время", — сказал он.

Немного ранее портал Axios высказал предположение, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является еще одной попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, для усиления давления на Иран.

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Администрация Трампа не скрывает своего стремления затруднить Байдену возобновление переговоров с Ираном и восстановление американского участия в ядерной сделке 2015 года. Санкции, тайные операции и угрозы военного удара являются частью этих усилий, подчеркивает портал.

Напомним, в Иране в результате покушения погиб ученый и участник ядерной программы Исламской республики Мохсен Фахризаде.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили о планах президента США Дональда Трампа нанести удар по одному из ядерных объектов в Иране.

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