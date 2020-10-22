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Интервью Зеленского украинским телеканалам: онлайн-трансляция

22 октября, 18:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Подняты серьезные темы – карантин, коронавирус, Донбасс и "социалка"

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью "Осень – 2020: Победы и вызовы", в котором он расскажет о самых актуальных вопросах на сегодняшний день.

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Четверо телеведущих зададут свои вопросы главе государства о коронавирусе, стоит ли украинцам ждать жесткого карантина. Также президент прокомментирует некоторые свои вопросы, которые вынес на общенациональный опрос, который состоится в день выборов 25 октября.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент, рассказывая о повышении минимальной зарплаты, сказал, что это тяжелая ноша для государственного бюджета. При этом Зеленский считает, что благодаря повышениям пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги, если сравнивать с тем, что было раньше. Он также рассказал, от чего зависят будущие повышения заработка украинцев.

Также Зеленский объяснил идею свободной экономической зоны на Донбассе. Это один из вопросов, который будет вынесен на общенациональный опрос. Первым делом он четко указал, что сейчас не идет речь об оккупированных территориях, а только о свободной части Донецкой и Луганской областей. По его словам, на восстановление Донбасса нужны десятки миллиардов долларов.

Видео: Офис президента
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интервью Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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