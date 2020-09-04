Что ждет украинцев "коронавирусной" осенью: эксклюзивное интервью с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Этой осенью Украина может столкнуться с наложением эпидемий – коронавируса и гриппа, и к этому сейчас готовится Кабмин. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также глава правительства рассказал, что ждет украинскую экономику, будет ли в Украине инфляция, что случится с курсом доллара. Ответы на важные вопросы читайте в интервью:

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- Вы на посту полгода, и именно эти полгода в стране продолжается карантин. Не пожалели ли вы о том, что пришлось вводить такие жесткие меры, которые практически остановили жизнь украинцев?

- На самом деле, эксперты международные и наши эксперты, которые оценивают, мои коллеги, отмечают – мы не сделали ошибок, мы сделали абсолютно правильные шаги, своевременные. Сохранили, наверное, несколько тысяч жизней украинцев этими шагами, хотя мы, конечно же, повлияли негативно на экономику Украины, на рабочие места, то есть тысячи украинцев остались без работы. Но с этим мы справимся, и работу люди найдут. Ключевой вопрос, что мы сохранили жизнь, так как в первые месяцы не были поняты ни протоколы лечения, ни как лечить людей. Мы видели опыт Италии, Испании, когда легли медицинские системы и смертность увеличилась даже от простых болезней, потому что негде было лечить людей. Вот, собственно, этот первый этап паники и незнания, что делать, мы прошли мягко, и это, собственно, позволило спасти жизни людей. А уже следующий этап, когда мы сейчас усилили медицинскую систему, когда мы поняли, что, например, интубировать людей нужно на самых сложных стадиях, и надо давать вовремя кислород, и надо двигаться совсем по другим, более легким протоколам, это позволяет сегодня спасать людей, и статистика смертности от этой болезни с 3% снизилась сегодня до 2,2%, это тоже показатель, что шаги были сделаны правильные.

- Вы заявляете, что Украина уже не вернется к такому жесткому карантину, как было весной. Но только недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что возможно возвращение к такой же истории. Почему вы сейчас убеждаете нас в другом?

- Во-первых, уже общество измучилось от карантинных мероприятий, от ограничительных мер. Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники. Я говорю, что на втором этапе наступил другой враг – это равнодушие, когда люди уже отпустили и подумали "будь что будет", это тоже неправильная другая крайность. Верно, что и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы в месяц или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун. Поэтому лучший сценарий – это адаптивный карантин, когда мы локально закрываем и разрывает локальные цепочки заболеваемости. Ну и, конечно, медицинская система сегодня готова гораздо лучше, мы можем принимать уже большее количество людей. Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять же, другой вызов – осенью может быть наложение гриппа на COVID, мы пока не знаем, и мир не знает, это будет такая первая осень, где мы столкнемся с возможным наложением эпидемий.

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- Мы видим, что мир бунтует против карантина уже, и Украина не исключение, украинцы просят смягчить карантинные мероприятия. Например, просят восстановить культурные мероприятия, просят разрешить въезд иностранцам. Как вы относитесь к таким требованиям?

- Мы имеем статистику Европы, где люди выходят с протестами, и имеем статистику, которая показывает восприятие общества в Европе этих протестных настроений. Более двух третей людей не понимают таких "протестантов" против COVID. На самом деле, это действительно сложная болезнь, тяжелая, с тяжелыми последствиями, с довольно высоким уровнем летальности. Понимая, что сегодня мы не можем закрывать страну на карантин, мы все должны осознать, что средства индивидуальной защиты, дезинфекция, социальная дистанция, закрытие массовых мероприятий, где очень легко передается эта инфекция – это необходимые меры для того, чтобы спасти жизни людей.

- Не считаете ли вы справедливыми нарекания, когда были десятки больных, то Украина останавливалась, транспорт останавливался, жизнь прекращалась, школы не работали. Когда в стране две с половиной тысячи больных в день – открывают школы. Скоро, по прогнозам, три тысячи, а то и пять тысяч больных в день. Все ли правильно в этой ситуации?

- Все правильно. Мы считаем прогнозы, мы считаем последствия каждого действия и каждого принятого правительством решения, также решений местного самоуправления, принимаются. И нам необходимо учиться жить с этой болезнью. Она пришла в мир, она вошла в жизнь человечества, мы будем с ней жить последующие годы, мы должны найти вакцину, мы должны найти лекарства, протоколы лечения эффективные. На это уйдут месяцы, а, возможно, и года. Поэтому невозможно остановиться и просто сидеть дома месяцами или годами. Надо учиться жить с этой болезнью. Надо учить наших детей жить с этой болезнью рядом, защищаться от этой болезни и не бояться этой болезни. Надо готовить медицинскую систему, а она сегодня у нас подготовлена, мы готовы принимать больных и при количестве три тысячи в день.

- Украинцы также возмущаются тем, что действуют двойные стандарты – одним позволяют проводить концерты, а другим не позволяют, одним позволяют работать, а другим не позволяют. Если бы одни правила игры были для всех, может быть, и не было этих бунтов против карантина?

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- Правила игры одинаковы для всех. Ночные клубы, дискотеки, концертные мероприятия запрещены одинаково для всех, во всей стране.

- А что до местной власти, которая пытается самостоятельно отменить карантинные ограничения, введенные правительством?

- Мы, к сожалению, вошли в осенний период, еще накануне местных выборов, которые тоже надо проводить в условиях COVID, это следующий сложный вызов. Но, к сожалению, не все мэры сегодня ответственно относятся и некоторые используют это как площадку для собственного такого продвижения политического, на политическом популизме. А на самом деле это очень негативный момент, так как они проявляют себя как безответственные, и разменивают политические дивиденды на ответственность перед своей громадой.

- Конституционный суд признал неконституционным постановление Кабмина о введении карантина. Что это означает, какие это последствия будет иметь?

- Конституционный суд не признавал постановление Кабмина неконституционным...

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- Там указано, что ограничения конституционных прав человека и гражданина не могут быть установлены подзаконными актами, например постановлением Кабмина, то есть, правительство не имело права вводить карантин.

-Мы действовали исключительно согласно законодательству Украины: Конституции, закону о Кабинете министров и закону о карантине. Также есть отдельное законодательство о введении состояния чрезвычайной ситуации в Украине, и все ограничения, которые вводило правительство, мы вводили исключительно на основе законов о карантине и о чрезвычайных ситуациях в стране. Поэтому все нормы наших документов соответствуют этому законодательству. Мы нигде не нарушали прав или свобод людей, права или свободы людей могут нарушаться при введении чрезвычайного положения. Мы не прибегали к таким кардинальным мерам, это была сознательная позиция.

- И еще было обжалование в Конституционном суде введение с 1 апреля ограничения зарплат на уровне 47 000 гривен для госслужащих. Что это означает, что им вернут теперь эти деньги?

- С момента публикации этого решения заработные платы государственных служащих вернутся к тем уровням, которые были перед введением карантина. Это была позиция депутатского корпуса Верховной Рады. Не всем вернулись докризисные, докарантинные зарплаты. Есть часть предприятий, организаций, которые не попали под решение Конституционного суда. В этом есть, конечно, некоторая несправедливость. Кабмин выходил с предложением пропорционального уменьшения заработных плат, но депутаты приняли решение поставить 10 минимальных зарплат, как предел. Это, к сожалению, привело к потере такого хорошего кадрового потенциала государственными предприятиями, банковскими учреждениями. Потому что много хороших специалистов пошли работать в коммерческие структуры просто на рыночные зарплаты с государственных. И часть банков, часть государственных предприятий сегодня потеряли высокопрофессиональных специалистов, к сожалению. Поэтому, конечно, сейчас надо будет принимать какие-то решения для того, чтобы не только чиновники и служащие могли получить или вернуть себе высокие зарплаты, надо сейчас позаботиться о государственных предприятиях, государственных банках и надо принять правильные рыночные решения. Будем инициировать и просить об этом и Верховную Раду, и имели не одно уже совещание и разговор по этому поводу.

Видео: Сегодня

- С 1 сентября минимальная зарплата составит пять тысяч гривен. Мы знаем, что это не последнее повышение, с нового года – до шести тысяч гривен, в 2021 году – 6500 гривен составит минимальная зарплата. Это повышение невысокое, вы это признаете. А почему нельзя сейчас тысячу добавить?

- Увеличение минимальной заработной платы – это достаточно весомое давление на бюджет и на бизнес с точки зрения того, что эти деньги где-то надо взять, они не были запланированы в этом бюджете. Поэтому поднятие до пяти тысяч – это фактически повышение минимальной заработной платы до фактического прожиточного минимума в этом году. Это была такая задача-минимум для нашего правительства. Плюс, это такой моральный определенный барьер в пять тысяч гривен. Со следующего года это уже добавление на 20% – это относительно высокое поднятие, в целом поднятие минималки в 21-м году, будет стоить бюджету 159 миллиардов гривен, по нашим расчетам. Часть из них вернется в бюджет в виде уплаченных налогов и сборов по зарплате, другая часть пойдет в реальный сектор, оживляя потребление, оживляя производство и, преимущественно, украинских товаров. Потому что с минимальной заработной платы люди покупают украинские товары, они не покупают какие-то импортные прихоти, это действительно очень проукраинская позиция для людей, которые нуждаются в этих деньгах и для украинских предпринимателей, которые могут обеспечить недорогим товаром украинцев. Это важные вещи и для экономики, и для потребления, и для людей.

- Специалисты отмечают, что не совсем правильно или верно повышать минималку, когда ВВП не повышается, а падает. Насколько это возможно?

- ВВП, действительно, в этом году будет у нас, по прогнозам, минус 4,8%, это прогноз Министерства экономики. В следующем году мы ожидаем рост валового внутреннего продукта, поскольку по всем параметрам, и по прогнозу МВФ, Всемирного банка, НБУ, Министерства экономики, мы видим, что рост будет в районе 4,6-4,7%. Это по макропрогнозу Министерства экономики, который мы уже подготовили. И это дает нам основание в следующем году иметь такое увеличение, которое мы анонсировали – 6000, и со второго полугодия 6500 гривен. Это обоснованные расчеты, они не повлияют на разгон инфляции, как говорят некоторые эксперты. На самом деле, вот эти два этапа повышения минимальной зарплаты могут расчетно повлиять на инфляцию до одного процента. Инфляция естественная должна быть, это будет способствовать экономической ситуации, развитию экономики при кризисных явлениях. Поэтому повышение минимальной зарплаты приведет к очень незначительной инфляции, которая очень положительно повлияет как раз на экономическое развитие, на развитие потребления на разогрев экономики, так сказать.

- Госстат сказал, что две трети украинцев, 65%, считают себя бедными. И еще треть, 33%, не отнесли себя к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя лишь один процент граждан. Но вместе с тем Госстат не выявил украинцев, которые считают себя богатыми. Как это можно объяснить?

- Это как раз, наверное, ответ на те действия, которые предпринимает правительство с точки зрения повышения минимальной зарплаты, это ответ на те действия, если мы хотим, чтобы средняя заработная плата в стране увеличилась и украинцы не уезжали за границу, и мы примерно понимаем, куда нам надо идти. И это, на самом деле, ответ на то, где сегодня экономика Украины. К сожалению, люди не считают, что средний класс в Украине сформирован. Это так и есть, потому что средний класс должен обладать, скажем, довольно достойными условиями оплаты труда, проживания, и этих денег должно хватать не только на питание. Этих денег должно хватать на хорошую одежду, этих денег должно хватать на оплату коммунальных услуг, и наверняка что-то еще должно оставаться на отдых. Тогда это будет считаться, что средний класс у нас зарабатывает и он существует. Это очень такой простой параметр, который должен быть ежедневной задачей правительства, чтобы изменить эти цифры, когда две трети украинцев будут относить себя к среднему классу.

- Мы подошли к средней зарплате, и вы заявили, что к 2022 году она достигнет 15 тысяч. Но вы совершенно верно отметили, что украинцы хотят жить сегодня, есть сегодня, отдыхать и получать удовольствие от этой жизни. Какие прогнозы на 21-й год, на ближайший год?

- Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, в следующем году, если сейчас она в районе 11 000 гривен, в следующем году это может быть 13 000 гривен, и, соответственно, до 22 года – до 15 000 гривен. Это такой, довольно оптимистичный сценарий. Конечно, многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика. Но при этом макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, при тех показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса вполне достижимые показатели, которые, кстати, позволят, если средняя зарплата будет 15000, это те параметры, которые большее количество украинцев, наверное, сдержат от поездки на заработки за границу. Это наша точень оптимистичная и очень конкретная цель.

/ Фото: Сегодня

- Пенсии. С 1 сентября они повысятся, но повезет только определенной категории пенсионеров – тем, кто получает минимальную пенсию. Таких полтора миллиона. Чего ждать остальным? До нового года повышения не будет?

- Больше нет в этом году. Но надо вспомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали, взялись за поднятие пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент. Сейчас это действительно незначительное повышение, которое коснется порядка полутора миллионов пенсионеров из более чем 13 миллионов, которые у нас на сегодня есть в Украине. В следующем году мы продолжим работу по индексации пенсий, мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+. Мы продолжим ту тенденцию, которую достигли в этом году. Но кроме этого в следующем году мы планируем и очень хотим ввести накопительную систему. Она не будет такой шоковой, эта реформа, но мы хотим начать в таком экспериментальном режиме, делать персонализированные накопления для людей. Два процента от единого социального взноса, два процента от выплат. Фиксировать по фамилии и таким образом начать третий этап реформы пенсионной, когда пенсии будут персонифицированы, так как в будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями. Другого пути у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет.

- Курс доллара был заложен в бюджете на этот год – 29,5. Мы помним, его посмотрели и оставили на этой отметке. А сегодня видим, он несколько отличается. Эксперты говорят, что эта неделя, наверное, последняя такая стабильная, и скоро эта ситуация пошатнется, потому что Украина выплачивает осенью большие долги, международные обязательства. Доллар к новому году будет 29-30?

- Хочу отметить, что Украина буквально вчера и позавчера оплатила крупнейший единовременный платеж в истории независимой Украины – 2,2 миллиарда долларов в эквиваленте. Мы оплатили это по собственному казначейскому счету. Вы видите, что курс не пошатнулся. Это действительно самое большое обязательство этого года и за все время независимости. До конца года у нас остается оплата порядка 46 млрд гривен, эквивалент в валюте. Это уже не критичные платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали и проговаривали и с Национальным банком Украины, и с Министерством финансов. С точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке. И эксперты, которые говорят, что эта неделя последняя – это эксперты, которые говорят каждый день, что завтра курс изменится. Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для изменения курса, для резкого изменения курса в одну или в другую сторону. Все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас.

- Вы уже готовите, наверное, проект бюджета на следующий год, или он уже готов, потому что в середине сентября будете подавать в Верховную Раду. Так какой там курс будете закладывать?

- Идет активная подготовка бюджета на 2021. Есть уже макропрогноз. Он, я уже говорил некоторые параметры, 4,7% роста ВВП, порядка 6% сейчас заложен планируемый дефицит бюджета, в этом году был 7,5, и это согласованные показатели с международными партнерами нашими. Курс валют закладывается в районе 29 гривен, то есть он даже немножко оптимистичнее, чем мы закладывали, 29,5 в этом году. И это тоже тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям, о том, что курс валют будет держаться стабильно. Это один из показателей, который регулирует и который таргетирует и Национальный банк – инфляция, курс доллара. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и кризис в мире, и кризис, который есть в Украине, но финансовая система у нас сегодня находится в довольно стабильном состоянии.

- Все ли у нас в порядке с работой государственных учреждений во время карантина.Как выяснилось – это настоящая беда. Если регион попадает в "оранжевую" зону, там прекращается прием граждан и люди не могут попасть в государственные учреждения, как Пенсионный фонд, собес. Как оформить документы в том же Пенсионном фонде, где им предлагают делать все онлайн, а люди либо не могут этого делать в силу того, что не могут с этой компьютерной техникой справиться, или по другим каким-то причинам.

- Конечно же, правительство работает и контролирует работу тех органов, которые находятся в управлении, в правительственном управлении. Вы правы в том, что огромное количество государственных услуг сегодня доступно онлайн, и очень просто, на самом деле, это гораздо скорее и проще, чем ходить в государственные учреждения и решать или осуществлять или получать какие-то услуги в государственных учреждениях. Поэтому сегодня действительно есть абсолютно все возможности для онлайн-услуг. Не везде. Есть населенные пункты, например, отдаленные, где нет интернета, он недоступен, или плохое качество. Там у нас есть "Укрпочта", которая тоже оказывает часть государственных услуг через свои отделения, через передвижные отделения. Конечно, в "оранжевых" или "красных" зонах, на то он и есть этот локальный карантин, для того, чтобы делать полное закрытие в отдельных территориях. И этот "красный" или "оранжевый" уровень он и призван ограничить, скажем, скопление людей, их передвижение, их нахождение в очередях. Это цель этой "красной" или "оранжевой" зоны. Несмотря на это, мы предоставляем альтернативу, всегда можно оформить пенсию также онлайн, подать заявки. Кроме того, даже если этот срок теряется и человек не успел прийти за месяц, то пенсия никуда не девается, многие ждут даже в следующем году, чтобы зачислился этот год и оформить пенсию с большей заработной платой. Индивидуальные случаи и человеческий фактор никто не исключает, я не исключаю отдельных моментов сложных и в человеческих отношениях, в человеческом характере. В таких случаях есть горячие линии, я прошу наших граждан жаловаться.

- В Европе цены на газ стремительно растут, за последний месяц – на 26%. Для нас это важно, потому что теперь наши тарифы зависят от котировок на европейских биржах. Таким образом, рост закономерный, к отопительному сезону. Но насколько он будет? Прогнозируют семь гривен за куб, даже 10 гривен за куб. Сегодня куб стоит пять гривен. Чего ждем?

- Впервые в истории Украины цены на газ в этом году будут рыночными. В чем преимущество? Ранее цену на газ формировали чиновники, которые закладывали туда свою коррупционную составляющую. И действительно население всегда платило рыночную цену, переплачивая еще что-то плюс. Это, конечно, растягивали в год. В этом году, например, мы сравнивали за последние пять лет, мы имеем самую низкую цену. Если взять последние пять лет, то цена в августе была 3700, на сентябрь начался сезонный рост цен на газ, около 4200 за тысячу кубов, то есть это 4,20 грн за куб, но это самая низкая цена за последние пять лет и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Потому что это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него дороже. Но это не значит, что мы будем платить дороже, чем в прошлые годы. Мы будем платить справедливую рыночную цену за газ, который можно купить на конкурентном рынке. И в этом есть, на самом деле, уже важный шаг Украины к развитому обществу развитых стран и, скажем, уборку коррупции из такой сферы, как газ. Еще лет 10 назад это была наиболее высоко коррумпированная экономическая отрасль в Украине.

- Есть ли факторы, которые могли бы снизить цену на газ еще? Некоторые знатоки говорят, что можно было бы исключить составляющую транспортировки, например, и тогда стоимость газа будет дешевле.

- С любым продуктом рыночным можно работать. Чем газ, как продукт, отличается от молока или от хлеба? Ничем, это такой же продукт. Конечно, в конечную цену входит и логистика, и маркетинг, то есть, с этим надо работать. Но рынок с этим работает. Когда рынок конкурентный, то каждый поставщик борется за своего потребителя и пытается снизить цену естественным образом для того, чтобы потребитель купил самый дешевый продукт у него. И вот когда мы вывели газ на свободный конкурентный рынок, сегодня потребители могут голосовать рублем за того поставщика, который будет давать самую низкую цену на свободном рынке газа. Это важный момент и вы правильно задаете вопрос.

- Ну, все же, вы не сказали, по вашим ощущениям, каких отметок достигнет цена на газ? До 10 гривен может дойти?

- Это рынок. Есть рыночные инструменты, есть фьючерсные контракты, являются форвардные контракты. По ним видно, что на октябрь-месяц цена будет колебаться в районе пяти тысяч гривен, от 4700 до 5000 гривен. На зиму мы не видим еще цен, то есть это опять же отрегулирует рынок. Но мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле. Есть такой инструмент, который позволяет купить сегодня, по сегодняшней фактически цене в "Нафтогазе", например, газ на целый год для себя. То есть, каждое физическое лицо может купить по фиксированной цене газ в год. И тогда человек не будет переживать, сколько газ будет стоить, там, зимой или летом, но, конечно, для этого надо иметь определенную способность, потому что оплата будет помесячно, но договор надо заключить уже сегодня.

- Многие украинцы не имеют этой платежеспособности и пользуются субсидиями. Будут ли какие-то нововведения в этом году о правилах начисления субсидий? Планируются ли какие изменения?

- Нет, у нас правила не меняются, люди, которые нуждаются в субсидировании, по существующей уже сегодня структуре, схеме, могут обращаться и получать государственную помощь для оплаты коммунальных услуг.

- Глава парламентской фракции "Слуга народа" заявил, что украинцы не слишком довольны работой правительства в части экономического блока и анонсировал некоторые кадровые изменения в двух-трех министерствах уже этой осенью. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Мы не вели таких консультаций с председателем фракции "Слуги народа", с фракцией. В общем экономический блок, и финансовый, и экономический, работает абсолютно с полной отдачей. Наше правительство уже пятый месяц подряд выполняет план, и даже перевыполняет план по наполнению бюджета, что дает нам возможность выполнять полностью все социальные обязанности государства – увеличивать минимальную заработную плату, увеличивать пенсии, выполнять программу "Большое строительство". Поэтому, по моему мнению, это дискуссионный вопрос, надо пообщаться, какие именно замечания у экспертов или у народных депутатов к экономическому блоку и к кому именно.

- Был соцопрос, украинцы положительно высказались по программе "Большая стройка", большинство поддерживает, что правительство вкладывает деньги в этот проект. Вместе с тем есть много нареканий, что деньги от фонда коронавируса пошли на строительство дорог. Почему эти деньги, например, не направить на поддержку населения, на тех, кто больше всего сегодня нуждается, на социально незащищенных людей, чем на дороги?

- Эти деньги, собственно, фонд, он был разделен на две части. Одна из них – это сама борьба непосредственно, это медицина, лекарства, оборудование, это поддержка тех частей населения, которые в этом нуждаются, и мы эти программы запустили, они очень успешно работали. Статистика говорит о том, что огромное количество людей, семей, физических лиц-предпринимателей воспользовались этой помощью государства, миллиардные средства на это пошли. Вторая часть – это, собственно, борьба с последствиями. А последствия – это экономический кризис. И, по нашим опросам, уже в мае-июне 80% украинцы больше боялись экономических последствий, экономического кризиса, чем коронавируса. И, собственно, поэтому и правительством, и Верховной Радой, комитетом профильным было принято решение, и направлена ​​часть денег в реальный сектор экономики. А строительство дорог – это тот сектор, который дает наибольший мультипликатор по созданию сопутствующих рабочих мест, кроме области. Фактически оно в пять раз вращается в экономике и превращается в довольно мощный ресурс, подтягивая и средний бизнес, и малый бизнес. Мы также с банкирами исследовали, как проходят эти деньги в экономике. Это, собственно, один из элементов, который дал нам возможность не провалить экономику и, например, если в Соединенных Штатах падение экономики во втором квартале 34%, в Украине мы ожидали 14, но только минус 11% получили, то есть, даже лучше, чем мы пессимистично рассчитывали в начале карантина. И я считаю, что как раз программа "Большое строительство", которую инициировал президент Украины, программа строительства дорог – это тот фундамент экономический, который сегодня дает нам более или менее спокойно и уверенно проходить вот этот экономический кризис мировой.

/ Фото: Сегодня

- Бюджет 2020-2021, мы понимаем, что будет подан вовремя в Верховную Раду, каким он будет? Его уже называют социальным, если да, то что же в нем такого социального будет?

- Рост минимальной заработной платы, индексации пенсий, помощь малообеспеченным семьям, которая закладывается на время кризиса и, опять же, мы продолжим те программы, которые действовали и в этом году, потому что действительно часть бизнеса будет страдать от этого кризиса и в этом, и в следующем году. Поэтому мы продолжим программы поддержки людей, которые потеряли работу, и поддержки малого и среднего бизнеса, который нуждается в ней. Это как раз социальная ответственность и социальная составляющая. Но мы точно не забываем и об инвестиционной составляющей и этот бюджет будет, все же, больше таким, развивающе-экономическим, и больше инвестиционным, потому что мы сегодня делаем реформу государственного фонда регионального развития, мы сегодня смотрим на продолжение программы "Большое строительство" и ее расширение. Мы однозначно уровень строительства дорог не собираемся снижать, а хотим еще усилить и увеличить строительство дорог в Украине, потому что это является тем фактором, который приведет сюда инвесторов. Хорошие дороги будут означать быстрое сообщение, легкий подбор и легкое перемещение значительных кадровых ресурсов, и это то, что привлечет сюда инвесторов, это один из элементов, один из основных элементов.

- Учебный год уже стартовал. Мы понимаем и видим на местах, что проблема закупки средств защиты является основной для обеспечения безопасности в учебных заведениях, она положена фактически на плечи родителей. Хотя номинально это должна выполнять местная власть, которая должна обеспечить школы. Но мы понимаем, что в большинстве случаев для всех своих детей будут обеспечивать родители. Как вы к этому относитесь?

- Органы местного самоуправления должны обеспечить учителей и персонал учебных заведений средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции, должен быть обеспечен соответствующий режим пребывания в школах, то есть, маркировка школ, проведение учебного процесса. Конечно же, обеспечение детей средствами индивидуальной защиты лежит на плечах родителей, это также естественный процесс, и есть определенные параметры. Он не зависит от того, учится ребенок в школе, находится дома или гуляет во дворе. Родители должны заботиться о своих детях. Мы также предоставили возможность дистанционного обучения, онлайн-обучения, домашнего или экстерном. Этот учебный год, он, конечно же, особый. Он особенный во всех странах, и в Украине в частности. Мы позволили начать его традиционно. Первые дни, мы понимаем, что школы будут очень ответственно, и директора школ, и родители относятся очень ответственно. Интересно, хватит ли сил у преподавателей, у учителей, у директоров, у детей держать такой уровень дисциплины в течение последующих периодов. Мы сейчас образовали рабочие комиссии, мы дали поручение председателям областных государственных администраций провести в течение следующих недель контроль, в каких школах соблюдается или не соблюдается обучение, потому что это важный сегодня момент – научиться нам всем вместе и научить этому детей жить рядом с этой болезнью. Это важно.

- И еще одно главное событие этой осени – это местные выборы. Они должны завершить процесс перезагрузки власти и закончить процесс децентрализации. Выборы состоятся и в районах "красной" зоны. Ваши ожидания, предостережения и прогнозы?

- Выборы состоятся. Мы полноценно к ним готовимся. Мы очень хотим, чтобы они прошли без эксцессов, и произошли для всех, потому что выборы – это должно быть волеизъявление всех граждан, это требование Конституции. К сожалению, мы сегодня не можем спрогнозировать точно, в каких регионах будет "красный" уровень, где может быть заболевание в участковых избирательных комиссиях, это тоже возможно, все живые люди. Это основной вызов – сможем ли мы одновременно во всех громадах провести выборы, возможно где-то в связи с таким форс-мажором могут быть не в рабочем состоянии участковые избирательные комиссии. Мы сейчас работаем совместно с Советом национальной безопасности и обороны в том, чтобы обеспечить максимально открытый и одновременный процесс избирательный, 25 октября, вовремя. Работает Центральная избирательная комиссия. Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы, как все должно происходить в этих условиях. Большое количество участковых избирательных комиссий находится в учебных заведениях, мы также сейчас работаем с Министерством здравоохранения и Министерством образования о том, чтобы, возможно, на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии, мы работаем над тем, а как же будет проходить второй тур в тех городах, населенных пунктах, где он будет по головам соответствующих территориальных общин. Там также придется еще доработать уже во втором туре, и также алгоритмы соблюсти. Поэтому вызовов много, мы их все уже понимаем, и мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально обеспечить безопасность этого избирательного процесса в этом году.

- Какая у вас коммуникация с президентом? Как часто вы видитесь, общаетесь и какие, возможно, задачи получаете?

- Мы общаемся почти каждый день. Это телефонное общение, это совещания. У нас каждый день есть селектор, соответствующий по проблемам коронавируса, у нас есть селекторы сейчас, например, по чрезвычайной ситуации в Харьковской и в Луганской областях, где сегодня пожары. И имели сегодня основательное, действительно основательное совещание с включением, с докладами, с тем, как мы действуем, с координацией. Поэтому у нас достаточно такой хороший, плотный режим общения с президентом, с Офисом президента. Я считаю, что у нас есть абсолютно хорошая скоординированная работа сегодня всех ветвей власти.

- Каким премьером вы хотите быть для украинцев? Если попытаться дать вам характеристику – вы не делаете громких заявлений, не даете громких обещаний популистских, вы не жалуетесь на предшественников. В то же время вы не объявляете себя борцом с коррупцией, вы не говорите, что вы научите управлять государством. Вот какую страницу современной истории Украины вы пишете?

- Я просто процитирую Андрея Шептицкого: "Не потоком шумных и громких фраз, а тихим ежедневным трудом любите Украину". Вот, я хочу быть премьером, который делает работу так, как он умеет делать это лучше, не давая обещаний, делает для украинцев все лучшее, дает результат, а не рассказывает какие-то байки, какой-то популизм, который невозможно выполнить. Ну, наверное, так.

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- Я подготовила для вас специально блиц, чтобы вы давали краткие ответы, но, надеюсь, очень точные, чтобы украинцы поняли, какой вы человек. Чего сегодня больше всего не хватает украинцам?

- Положительных новостей, наверное.

/ Фото: Сегодня

- Какой должна быть средняя пенсия и зарплата, чтобы хватало на жизнь?

- Мы сегодня проговорили с вами. 15000 гривен средняя зарплата и, наверное, было бы хорошо, как минимум, процентов 30 чтобы средняя пенсия была в Украине от средней зарплаты. Ну, по меньшей мере. То есть, пять тысяч. Если говорить конкретными фразами, то средняя зарплата 15 000, средняя пенсия – пять тысяч.

- Насколько вы боитесь заразиться коронавирусом?

- Я не боюсь заразиться коронавирусом. Но я очень боюсь безответственно относиться к своему окружению. К своим родным, к тем, с кем я работаю, и заразить еще кого-то. Поэтому очень важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не только себя уберечь, чтобы уберечь большой круг, который вас окружает.

- Чего вы больше всего боитесь?

- Наверное, каких-то таких катаклизмов, которые будут негативно сегодня влиять на Украину. Ну, я сегодня с точки зрения своей должности. Конечно, переживаю за то, чтобы у нас был мир, чтобы у нас была стабильная экономика, чтобы у нас люди имели достойную жизнь, имели достойную медицину и образование. Это длинный ответ, у меня нет какого-то страха естественного, но у меня есть переживания за наше государство и за людей.

- Теперь конкретные знания – сколько стоит один килограмм гречки?

- Это важные продукты. Конечно, мы еженедельно с министром экономики мониторим стоимость продуктов. Сегодня гречка стоит в среднем 35 гривен, но на самом деле есть разные сорта, она колеблется от 34 до 42 гривен. Мы смотрим этот так называемый список товаров, которые для ежедневного потребления, социальных товаров.

- Скажите еще, литр молока сколько стоит?

- В районе, в среднем, это от 20 до 24 гривен.

- Есть такое. Десяток яиц?

- Десяток яиц должен стоить в среднем сегодня где-то 25 гривен, две с половиной гривны за яйцо. Но на самом деле это снова, есть колебания от двух гривен по акциям до двух гривен 80 копеек. То есть, в разных магазинах цена колеблется.

- Большие масштабы: тонна зерна сколько стоит?

- Тонну зерна мы тоже отслеживаем. Есть цена на элеваторах и есть цена, скажем, уже поставок. На элеваторах тонна зерна сегодня стоит между 5800 и 6000 гривен уже в этом урожае, в этом году. До 6000 гривен.

- А что дороже, яблоки или бананы? Это, кстати, вопрос этого лета.

- Сезонный товар, на самом деле, зимой и летом цена может отличаться. Сейчас сезон яблок, яблоки стоят немножко дешевле, чем бананы.

- Неправда.

- В сезон такой, зимне-летний, когда яблок меньше, бананы стоят немножко дороже.

- Нонсенс этого лета, что бананы стоят дешевле яблок. Бананы стоят 23 гривны за килограмм, где-то в среднем, а яблоки стартуют от 25. Такие, нормальные яблоки – до 40 гривен за килограмм.

- У нас другая статистика. То есть, там разница по магазинам может колебаться. То есть, я вижу статистику, средняя цена бананов – в районе 25 гривен, а яблоки стартуют от 20 и средняя цена – 23 грн. Это то, что мы видим. Но это разные магазины, то есть там цены разные. Они колеблются.

- Что бы вы никогда не сделали в жизни?

- Не изменил бы родине. Ну, это опять же, с точки зрения должности премьерской. Много вещей, которые бы я не делал из-за моральных барьеров. Хотя реально, я думаю, у каждого человека есть много вещей, которые он никогда не делал бы. У меня тоже таких много.

- Ваша самая большая неудача, провал?

- Не знаю, трудно сейчас сказать. Наверное, тоже провалов было в жизни много, но я называю это опытом. На самом деле, каждая неудача делает человека сильнее. Я не назову сейчас конкретной, но скажу, что их было много, как, наверное, и у каждого человека.

- Сколько каждая украинская семья тратит на питание еженедельно?

- Это больной вопрос. Потому что, к сожалению, различные украинские семьи тратят разные средства. Мы сегодня проговорили с вами о статистике, и как украинцы себя чувствуют. К сожалению, сегодня бюджет украинский не позволяет им тратить на что-то большее, чем питание, и многие семьи почти весь свой бюджет, почти 80%, тратят на питание. Это нехорошая практика, в развитых странах питание в бюджете должно занимать до 50%. Это означает, что бюджет должен быть настолько достаточным, чтобы питание в нем, нормальное питание, составляло половину. Тогда уже остальные можно тратить на одежду, отдых, отложение денег на что-то. Это тоже цель нашего правительства и то, что мы хотим сделать для украинцев, чтобы бюджета хватало не только на еду.

- А сколько ваша семья тратит на коммуналку?

- У меня бюджетом семьи заведует жена. Поэтому я не отвечу вам сейчас на этот вопрос. Традиционная украинская семья – все в руках жены.

- Тогда следующий вопрос – Екатерина, Анна, София, кто главный в семье?

- Жена, конечно. Екатерина.

- Есть ли у вас домашнее животное?

- У нас была собака. В настоящий момент нет домашнего питомца.

- Едите ли вы фаст-фуд?

- Иногда ем. С детьми, в "Макдоналдс". Сейчас, в последнее время, наверное, уже полгода точно... Нет, ел. В аэропортах ели какой-то фаст-фуд, когда в каких-то командировках, и так далее. Да, бывает, не злоупотребляю.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- В очень юном детстве – трактористом. И еще хотел иметь очень много детей. Когда был маленьким мальчиком. Так родители рассказывали.

- А уже в таком возрасте, в подростковом?

- В подростковом разные были желания. Я и программистом хотел стать, в тот момент, в 90-х годах, это была еще. "Айтишник" не было такой профессии, был программист или оператор электронных вычислительных машин. То есть, это было одно из направлений, куда бы мне хотелось пойти. Второй – это была экономика, и я пошел по пути экономики, и всю свою жизнь посвятил этой области.

- Кто вам мешает работать?

- Мне невозможно помешать работать.

/ Фото: Сегодня

- Есть ли у вас выходные и как вы их проводите?

- В традиционном смысле сейчас, работая в правительстве, наверное, выходных нет. То есть, фактически, субботу-воскресенье – много мероприятий, много совещаний, работа по графику напряженная, но когда выпадает какая-то возможность выходного, например, в воскресенье, или полтора дня, конечно, я стараюсь с семьей проводить.

- Говорят, что вы работаете круглосуточно. Сколько вы спите?

- Я думаю, чтобы большинство премьеров украинских спали мало. Семь часов сна – это вознаграждение. В среднем, наверное, плюс-минус шесть часов, и, если график разложить, то, в принципе, сейчас рабочий график – это 14-16 часов в сутки. Но это интересная работа, это ответственная работа, и этот график, этот темп – он держит в тонусе и премьер-министра, и правительство, и Кабинет министров. То есть, я думаю, что сегодня работать меньше это будет таким, я буду считать это преступной бездеятельностью по отношению к нашему государству.

- А депутаты должны больше работать?

- Задача депутатов – принимать полезные, правильные законы для нашего государства.

- Многие говорят, что они должны работать круглосуточно, чтобы наработать те законы, по которым должно государство жить.

- Ну, мы совместно же работаем, и Кабинет министров является инициатором законодательной инициативы, и депутатский корпус. То есть, у нас довольно продуктивная работа над изменениями в законы. Конечно, хочется еще скорее и качественнее это делать, но пока есть так, как есть. Я считаю, что мы набрали и держим хороший темп работы.

- Думали ли вы, год назад, что станете премьером?

- Нет, не думал. Не представлял этого.

- Вы счастливы от этого, став премьером?

- Это нельзя назвать счастьем, так как этот груз ответственности, он, конечно, создает такой определенный элемент переживаний. Ну и, честно говоря, я не вижу, кто вообще был бы счастлив от того, что он бы стал премьер-министром в такие сложные времена. То есть, счастье, наверное, измеряется совсем другими параметрами, а не должностью или уровнем власти. Это точно, я вас в этом уверяю. Счастье – не во власти и не в должности.

- И последний вопрос: самый отчаянный поступок в вашей жизни?

- Согласиться стать премьер-министром Украины. Это, наверное, наиболее отчаянный поступок. Но я точно об этом не жалею, и точно сделаю все от меня зависящее для того, чтобы мы удержали государство в экономический кризис, более того, начали восстанавливаться и получили очень хорошее развитие. У нас очень богатое, очень хорошее государство. У нас очень производительные и очень творческие люди. Мы все имеем для того, чтобы быть счастливыми и жить в успешной стране. Я просто в этом убежден до глубины души.

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