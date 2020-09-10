Инспекция позиций ВСУ в Шумах: что об этом думают в Кремле

На днях боевики сорвали перемирие и убили украинского военного, а теперь обвиняют ВСУ в нарушениях

В Кремле приветствуют результаты вчерашних переговоров Трехсторонней контактной группы, на которых удалось договориться до совместной инспекции украинских позиций в районе населенного пункта Шумы.

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Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

После срыва перемирия боевиками, поддерживаемыми Россией, в Кремле цинично заявляют о желании дальнейшего перемирия.

"Как нам представляется, все участники Контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения. Если подобные действия согласованы, это можно только приветствовать. Это возымеет необходимый эффект", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают решения ТКГ по инспекции украинских позиций.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

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9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Как объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

В Офисе президента и Минобороны заявили, что сегодня эта инспекция не будет проведена. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, боевики по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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