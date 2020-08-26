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Иностранцам усложнили усыновление детей в Украине

26 августа, 17:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кабмин выступает за присоединение к конвенции, которая защищает права детей, усыновленных гражданами других стран

Правительство Украины выступает за изменение порядка усыновления иностранными гражданами детей, которые родились на территории нашей страны.

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В связи с этим на заседании 26 августа Кабмин проголосовал за присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Заседание транслировалось на YouTube-канале правительства.

Как объяснила автор данной инициативы, министр соцполитики Марина Лазебная, законопроект определяет:

  • органы, которые могут осуществлять деятельность в сфере усыновления, и порядок их деятельности;
  • порядок привлечения к межгосударственному усыновлению организаций, аккредитованных в Украине и тех странах, с которыми заключены соответствующие договора;
  • полномочия центрального органа исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей;
  • условия выезда усыновленного ребенка за границу и механизм дальнейшего надзора за их судьбой;
  • перечень документов, необходимых для усыновлении ребенка иностранцами.

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При этом, по словам Лазебной, преимущественное право на усыновление ребенка из Украины будут иметь граждане тех стран, с которыми Киев подпишет международный договор о сотрудничестве по вопросам усыновления.

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Данное решение было принято с возможностью доработки в ​​однодневный срок.

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В своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что конвенция позволяет защитить и вернуть усыновленного ребенка, в случае нарушения его прав за рубежом. А принятый одобренный законопроект предполагает имплементацию положений конвенции в украинское законодательство.

Напомним, что, по данным МИД, в 2018 году иностранные граждане усыновили около 12 тысяч украинских детей.

А ранее детский омбудсмен Украины Николай Кулеба потребовал запретить в стране суррогатное материнство – в том числе и потому что родителями таких детей становятся иностранцы.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о помощи многодетным приемным семьям в Украине:

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