Иностранцам усложнили усыновление детей в Украине

Правительство Украины выступает за изменение порядка усыновления иностранными гражданами детей, которые родились на территории нашей страны.
В связи с этим на заседании 26 августа Кабмин проголосовал за присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления. Заседание транслировалось на YouTube-канале правительства.
Как объяснила автор данной инициативы, министр соцполитики Марина Лазебная, законопроект определяет:
- органы, которые могут осуществлять деятельность в сфере усыновления, и порядок их деятельности;
- порядок привлечения к межгосударственному усыновлению организаций, аккредитованных в Украине и тех странах, с которыми заключены соответствующие договора;
- полномочия центрального органа исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей;
- условия выезда усыновленного ребенка за границу и механизм дальнейшего надзора за их судьбой;
- перечень документов, необходимых для усыновлении ребенка иностранцами.
Читайте также: Президент подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
При этом, по словам Лазебной, преимущественное право на усыновление ребенка из Украины будут иметь граждане тех стран, с которыми Киев подпишет международный договор о сотрудничестве по вопросам усыновления.
Данное решение было принято с возможностью доработки в однодневный срок.
В своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что конвенция позволяет защитить и вернуть усыновленного ребенка, в случае нарушения его прав за рубежом. А принятый одобренный законопроект предполагает имплементацию положений конвенции в украинское законодательство.
Напомним, что, по данным МИД, в 2018 году иностранные граждане усыновили около 12 тысяч украинских детей.
А ранее детский омбудсмен Украины Николай Кулеба потребовал запретить в стране суррогатное материнство – в том числе и потому что родителями таких детей становятся иностранцы.
Также смотрите сюжет "Сегодня" о помощи многодетным приемным семьям в Украине:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк