"Информация является шокирующей": в Польше отреагировали на отравление Навального

Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", что подтвердили 2 сентября в правительстве Германии, является шокирующей информацией.

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Об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, – пишет Укринформ.

"Если подтвердилось, что Навального отравили, то имеем дело с действительно сложной ситуацией", – заявил Мюллер.

Отвечая на вопрос, Польша поддержит введение очередных санкций против России Мюллер отметил, что даже Германия, которая всегда была более умеренной в Россию, призвали ЕС и НАТО совместно отреагировать на появление этой информации.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша внимательно следит за развитием ситуации относительно отравления Навального. Он отметил, что Варшава настаивает на международном характере следствия, выяснении дела и наказании виновных.

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Ранее в украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на полученные в Германии доказательства наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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