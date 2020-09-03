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"Информация является шокирующей": в Польше отреагировали на отравление Навального

3 сентября, 03:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Варшава настаивает на международном характере следствия

Обнаруженные немецкими врачами признаки отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок", что подтвердили 2 сентября в правительстве Германии, является шокирующей информацией.

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Об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, – пишет Укринформ.

"Если подтвердилось, что Навального отравили, то имеем дело с действительно сложной ситуацией", – заявил Мюллер.

Отвечая на вопрос, Польша поддержит введение очередных санкций против России Мюллер отметил, что даже Германия, которая всегда была более умеренной в Россию, призвали ЕС и НАТО совместно отреагировать на появление этой информации.

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Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша внимательно следит за развитием ситуации относительно отравления Навального. Он отметил, что Варшава настаивает на международном характере следствия, выяснении дела и наказании виновных.

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Ранее в украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на полученные в Германии доказательства наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Польща Алексей Навальный

Источник: Укринформ

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