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Идет по стопам Януковича: Лукашенко взял у Путина миллиардный кредит

14 сентября, 17:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Министры финансов уже ведут работу, говорит хозяин Кремля

На встрече президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи было принято решение, что Москва предоставит Минску государственный кредит в 1,5 млрд долларов.

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Об этом хозяин Кремля заявил в понедельник, 14 сентября, сообщает ТАСС.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", – сказал Путин.

Сайт "Сегодня" сообщал, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину накануне встречи с Лукашенко и напомнила: "Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью".

Также напомним, что в декабре 2013-го экс-президент Виктор Янукович отказался от ассоциации с Евросоюзом и взял у России кредит на 3 млрд долларов, после чего в Украине вспыхнули массовые протесты, которые привели к отстранению его от власти и бегству из страны.

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Сообщалось, что в Беларуси уже 37 сутки продолжаются массовые протесты против Лукашенко, котрого ЦИК республики объявил победителем на выборах президента.

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встреча Виктор Янукович кредиты сочи Владимир Путин Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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