Идет ли Степанов на выборы: у министра прояснили ситуацию

Накануне стало известно, что якобы министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы. Однако в его пресс-службе опровергли эту информацию.
Об этом сообщает "Общественное".
"Боже, откуда вы взяли эту информацию? Насколько нам известно, министр пока концентрирует все внимание на вопросах здравоохранения", – отметили в пресс-службе министра.
В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Степанова нельзя отпускать из Минздрава, передает УНН.
"Я очень высоко оцениваю его (Степанова. – Ред.) работу... В Кабинете министров министр Степанов является одним из самых эффективных министров, я считаю, что этот человек на своем месте. Я считаю, что в такое трудное для страны время он будет эффективным именно в должности министра... Я бы его не отпускал", – сказал он.
Как сообщали новости "Сегодня", Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября. Также ЦИК определила размер залога для кандидатов на местных выборах. Больше всего должны заплатить кандидаты в мэры Киева.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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