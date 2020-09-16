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Идет ли Степанов на выборы: у министра прояснили ситуацию

16 сентября, 11:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Слуге народ тем временем не хотят отпускать Степанова с поста министра

Накануне стало известно, что якобы министр здравоохранения Максим Степанов идет на выборы. Однако в его пресс-службе опровергли эту информацию.

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Об этом сообщает "Общественное".

"Боже, откуда вы взяли эту информацию? Насколько нам известно, министр пока концентрирует все внимание на вопросах здравоохранения", – отметили в пресс-службе министра.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что Степанова нельзя отпускать из Минздрава, передает УНН.

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"Я очень высоко оцениваю его (Степанова. – Ред.) работу... В Кабинете министров министр Степанов является одним из самых эффективных министров, я считаю, что этот человек на своем месте. Я считаю, что в такое трудное для страны время он будет эффективным именно в должности министра... Я бы его не отпускал", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября. Также ЦИК определила размер залога для кандидатов на местных выборах. Больше всего должны заплатить кандидаты в мэры Киева.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Максим Степанов выборы 2020
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