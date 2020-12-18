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Хватит ли денег в бюджете-2021 на медицину: "Свобода слова Савика Шустера"

18 декабря, 16:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политики обсудят, на какие деньги рассчитывать стране в следующем году

Сегодня, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать тему госбюджета-2021.

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В частности, в новом выпуске будут выяснять, как и на чем будет зарабатывать Украина, сколько запланировано выделить денег на медицину, хватит ли средств на заработную плату медработникам и не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.

Кроме того, в шоу подведут итоги Всеукраинской акции "Я дякую".

Гостями студии станут:

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  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко;
  • заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
  • и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар;
  • врач-уролог Дмитрий Верига;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко;
  • лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
  • первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов;
  • управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук;
  • владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+" Алексей Давыденко.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря Верховная Рада с некоторыми трудностями приняла госбюджет-2021. Мы выясняли, какие социальные параметры заложены в госбюджет на следующий год.

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бюджет-2021 Свобода слова Савика Шустера Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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