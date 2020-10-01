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Хватит критиковать Лукашенко: Минск пригрозил Киеву ухудшением отношений

1 октября, 14:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Беларусь просит прекратить вмешательство в ее внутренние дела

В Минске пригрозили Киеву ухудшением отношений, если украинские власти продолжат критику в адрес утратившего легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. Беларусь расценивает это, как вмешательство во внутренние дела.

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Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.

В посольстве также заявили, что призывы отдельных украинских политиков свернуть торгово-экономическое сотрудничество и ввести санкции против Беларуси могут ударить по трудовым коллективам белорусских предприятий.

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Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Украине якобы создаются "опорные пункты" Запада для дестабилизации ситуации в Беларуси.

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Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Беларуси в настоящий момент фактически нет легитимной власти: Лукашенко уже нельзя считать законным президентом, однако и оппозиции пока не хватает легитимности.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь Украина Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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