Хотят поделить Украину! На Банковой запустили тайный проект "777" – инсайд

Николаенко рассказал, что в ОП разрабатывают секретный проект

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На Банковой придумали способ, как неконституционным путем переделить страну. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире "Хард c Влащенко" на телеканале Украина 24.

"Всем рулит Офис президента, а в Офисе рулят 5 человек. Офис президента сегодня управляет страной. Инсайд – давайте подождем проект "777" – неконституционным способом переделить управление страной. У президента будет какое-то количество советников, которые поделят все в стране. Кабмин – нафиг, рада – не нужна. Вот, у нас будет псевдомонархия, которая завернута в псевдоуказ, подготовленный псевдоСНБО. Они не понимают опасности игры, в которую играют", – сказал он.

По его словам, проблема в том, что, попав на такой уровень, люди не осознают риски, а в тот момент, когда бывает просветление – они прячутся в виртуальной реальности.

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"Вы представляете, чтобы во времена Кучмы, Ющенко, или того же Януковича, кто-то сказал, что президент наркоман и у него что-то там не так?" – отметил он.

Банковую не раз предупреждали о "кротах"

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко предупреждал, что в феврале Украину ждет опасный период и есть большая вероятность того, что московская агентура позволит пойти Зеленскому на капитуляцию.

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Экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что Путин с 2005 года начал реализовывать план возможного силового варианта решения украинского вопроса, в том числе с помощью шпионов внутри страны.

Разведчики даже называли имена, кто там "рулит"

3 декабря 2021 года на фоне скандала с проваленной операцией по "вагнеровцам" власть обвиняли в связи с российскими агентами. Бойцы украинской разведки назвали в программе "Свобода слова Савика Шустера" имена "кротов", которые окружают Зеленского.

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Роман Червинский

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, спецслужащий, который разрабатывал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", Роман Червинский рассказал, что в ОП президентом манипулируют Андрей Ермак, Олег Татаров и Руслан Демченко, а Зеленский идет у них на поводу потому, что не разбирается в нюансах.