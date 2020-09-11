"Хотели найти в багажнике боевика?": посол рассказал о провокации белорусских пограничников

На днях посол Украины Игорь Кизим вернулся в Минск после того, как он был вызван в Киев на консультации из-за ухудшения украинско-белорусских отношений. Однако по возвращении на белорусской территории пограничники не совсем красиво себя повели с ним.

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Об этом он рассказал в интервью TUT.BY.

По его словам, досмотром дипломатического автомобиля они нарушили нормы международного права и это было банально не в духе дружественных отношений.

"Мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений. При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения. Но самое главное: я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля? Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае, инцидент для меня был неприятным. И, как я понял, начальник пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать. Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси. Это было неприятно", – рассказал Кизим.

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Посол объяснил, что для развития украинско-белорусских отношений это плохой сигнал. Кроме того, он напомнил об определенных международных правилах, Венской конвенции о дипломатических отношениях. По мнению дипломата – это было сделано "в треке антиукраинской риторики, которая сейчас звучит в Беларуси".

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"Недавно, например, министр обороны Беларуси обвинял Украину в "подогреве деструктивных сил" для смены власти в Беларуси, Лавров (министр иностранных дел РФ) — о каких-то украинских боевиках. Мы устали от этой безосновательной риторики. В 2017 году, когда я приехал работать в Минск, тоже говорили о каких-то джипах, прорывающих границу со стороны Украины. Увы, все, как сейчас модно говорить, — фейк. Так что это уже даже не смешно. Думаю, это тоже не способствует позитивному развитию наших отношений. Тем не менее жизнь продолжается, я вернулся к выполнению своих обязанностей, нам есть что делать, продолжаем работать", – резюмировал украинский посол.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла в Беларуси в Киев на консультации из-за "недопустимых действий Минска" в отношении протестующих против фальсификаций на президентских выборах в пользу Александра Лукашенко.

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