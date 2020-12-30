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Хорватию сотрясают землетрясения: как отреагировал Зеленский

30 декабря, 13:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства рассчитывает, что уходящий год заберет с собой все беды

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии, в которой произошло мощное землетрясение.

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Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Выражаю глубокие соболезнования Хорватии и жертвам землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы … Пусть в этом году уйдут все беды", – написал он.

Зеленский пожелал хорватам стойкости и силы в этой непросто ситуации.

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Как сообщали новости "Сегодня", первые толчки случились еще 28 декабря рано утром. Эпицентром подземных толчков стал город Сисак, который находится в 51 километре от столицы. Землетрясение также почувствовали жители Петрини и Загреба. Спустя полтора часа в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение – магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера. Позже стало известно о шести погибших и около двух десятков пострадавших. В посольстве Украины сообщили, что украинцы не пострадали. Сильнее остальных пострадал населенный пункт Петриня. Смотрите фото и видео после мощного землетрясения в Хорватии.

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А рано утром 30 декабря произошли еще три землетрясения магнитудой почти 5 балов.

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Хорватия землетрясение Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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