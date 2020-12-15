Хорошим депутатам Николай приносит Mercedes? "Слуга народа" на заседании изучал внедорожники

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, внимательно изучал комлектацию новых дорогих автомобилей в своем смартфоне.

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Этот момент попал на фото, сообщает Цензор.НЕТ.

/ Фото: Цензор

На снимках видно, что замглавы Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг интересовался внедорожниками Mercedes.

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/ Фото: Цензор В тренде Канада и Украина смогут снимать совместное кино: подписан важный документ

Семинский не впервые попадает в объектив журналистов. Две недели назад было опубликовано видео переписки женатого нардепа во время заседания с предполагаемой любовницей.

Кстати, в декабре прошлого года коллега Семинского по партии Александр Кабанов тоже занимался покупкой дорогостоящего автомобиля на работе.

Мы также сообщали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента рассматривал фотографии эротического содержания.

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