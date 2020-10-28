Хэллоуин на носу: фото 20 украинских политиков в образе зомби

Во всем мире 31 октября будут праздновать Хеллоуин. Накануне этого дня в Сети стал популярным сервис Make me a zombie, который "превращает" человека на фотографии в зомби. Мы решили попробовать, как бы выглядели украинские политики. Смотрите, что из этого получилось:

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1. Министр внутренних дел Арсен Аваков.

2. Глава Офиса президента Андрей Ермак.

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3. Мэр Харькова Геннадий Кернес.

4. Городской глава Одессы Геннадий Труханов.

5. Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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6. Мэр Киева Виталий Кличко.

7. Президент Украины Владимир Зеленский.

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8. Министр здравоохранения Максим Степанов.

9. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

10. Городской глава Львова Андрей Садовой.

11. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

12. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

13. Экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

14. Народный депутат и руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский.

15. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

16. Пятый президент Украины Петр Порошенко.

17. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

18. Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

19. Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

20. Глава политической партии "Голос" Кира Рудык.

Напомним, ранее мы показывали 10 лучших масок на "коронавирусный" Хэллоуин в 2020 году.

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