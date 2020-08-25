Хасидам ограничат правила въезда в Украину, а белорусам – ослабят

Украина учла напряженную внутриполитическую ситуацию в Беларуси, говорит Зеленский

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля и в то же время, дать возможность въехать гражданам Беларуси, сообщает пресс-служба Банковой.

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По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В то же время Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – заявил президент.

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Напомним, гражданам Украины уже с 1 сентября для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт. С этой даты вступает в силу постановление украинского Кабмина, которое частично останавливает действие Соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках.

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Также напомним, хасиды хотят приехать в Умань на празднование иудейского Нового года, однако местные власти – резко против.

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